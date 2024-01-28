بالفيديو.. ضبط معمل يبيع الإطارات التالفة في حفر الباطن

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أعلنت وزارة التجارة ضبط معمل لتجديد الإطارات التالفة وإعادة بيعها في حفر الباطن.





ضبط معمل لتجديد الإطارات التالفة وإعادة بيعها اضافة اعلان



حجز الكميات المضبوطة قبل وصولها للمستهلك



ضبط السلع المغشوشة غير المطابقة للمواصفات



تطبيق العقوبات النظامية على جيمع المخالفين



جاء ذلك على صفحة الوزارة الرسمية في "إكس"، من خلال فيديو يوضح قيام فرق الوزارة بعملية ضبط المعمل أثناء عملية الغش.وقامت الفرق الرقابية بوزارة التجارة محافظة حفر الباطن بضبط أكثر من 500 إطار تالف، إضافة إلى ضبط الإدوات التي تستخدم في عملية الغش وإعادة تجديد الإطارات.وحجزت الفرق الرقابية الكميات المضبوطة من الإطارات التالفة بعد إصلاحها، ومنع وصولها للمستهلكين، وتم أتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.ويأتي ذلك امتداداً لجهود وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية في ضبط ومصادرة الإطارات المستعملة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية في الأسواق، والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة في سبيل القضاء على الإطارات المخالفة وحماية المستهلكين من أضرارها.وأكدت الوزارة أنها ستطبق العقوبات النظامية بحق جميع المصانع المخالفة والمتورطة في إنتاج سلع ومواد مغشوشة أو مقلدة، أو تمثل خطورة على حياة المستهلكين، وأنها لن تتهاون أيضاً في معاقبة المحال والأسواق التجارية التي تروج لمثل تلك السلع.