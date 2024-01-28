بالفيديو.. ضبط معمل يبيع الإطارات التالفة في حفر الباطن

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أعلنت وزارة التجارة ضبط معمل لتجديد الإطارات التالفة وإعادة بيعها في حفر
الباطن.
ضبط معمل لتجديد الإطارات التالفة
وإعادة بيعها جاء ذلك على صفحة الوزارة الرسمية في "إكس"، من خلال فيديو يوضح قيام
فرق الوزارة بعملية ضبط المعمل أثناء عملية الغش.
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وقامت الفرق الرقابية بوزارة التجارة محافظة حفر الباطن بضبط أكثر من 500 إطار تالف، إضافة إلى ضبط الإدوات التي تستخدم في عملية الغش وإعادة تجديد الإطارات.
حجز الكميات المضبوطة قبل وصولها للمستهلكوحجزت الفرق الرقابية الكميات المضبوطة من الإطارات التالفة بعد إصلاحها،
ومنع وصولها للمستهلكين، وتم أتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ضبط السلع المغشوشة غير المطابقة للمواصفاتويأتي ذلك امتداداً لجهود وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية في
ضبط ومصادرة الإطارات المستعملة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية
السعودية في الأسواق، والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة في سبيل القضاء على
الإطارات المخالفة وحماية المستهلكين من أضرارها.
تطبيق العقوبات النظامية على جيمع المخالفينوأكدت الوزارة أنها ستطبق العقوبات النظامية بحق جميع المصانع المخالفة
والمتورطة في إنتاج سلع ومواد مغشوشة أو مقلدة، أو تمثل خطورة على حياة
المستهلكين، وأنها لن تتهاون أيضاً في معاقبة المحال والأسواق التجارية التي تروج
لمثل تلك السلع.
#وزارة_التجارة تضبط معمل لتجديد الإطارات التالفة وإعادة بيعها في : #حفر_الباطن 🚨 pic.twitter.com/X82ZrzhStL— هاشتاق السيارات (@carshash) January 28, 2024