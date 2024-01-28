الشروط ورابط التقديم.. سدايا تطرح أكثر من 278 وظيفة لهؤلاء الخريجين

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن طرح أكثر من (278) وظيفة شاغرة في مقرها بالرياض لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، على النحو التالي:
سدايا تطرح أكثر من 278 وظيفة شاغرة
المجالات الوظيفية:
- وظائف إدارية
- وظائف مالية
- وظائف كاتبين
- وظائف قانونية
- وظائف سكرتارية
- وظائف مساعدين
- وظائف تقنية
- وظائف فنية
- وظائف هندسية
- وظائف أخرى
الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم من ابناء المملكة.
2- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
3- توفر المهارات المطلوبة والشهادات المهنية الموضحة في الوصف الوظيفي.
نبذة عن الهيئة:
وهيئة البيانات والذكاء الصناعي المعروفة اختصاراً بإسم سدايا (SDAIA) هي هيئة حكومية سعودية حديثة تم إنشاؤها في أغسطس 2019هـ وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ويلحق بها (المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، مكتب إدارة البيانات الوطنية، مركز المعلومات الوطني) ويرتبطون معها تنظيمياً.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حاليا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).