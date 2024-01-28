الشروط ورابط التقديم.. سدايا تطرح أكثر من 278 وظيفة لهؤلاء الخريجين

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن طرح أكثر من (278) وظيفة شاغرة في مقرها بالرياض لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، على النحو التالي:

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سدايا تطرح أكثر من 278 وظيفة شاغرة

المجالات الوظيفية:



الشروط العامة:



نبذة عن الهيئة:



طريقة التقديم:

