عاجل.. أرامكو تفتح التقديم العام للتوظيف المباشر 2024م في كافة التخصصات

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أعلنت شركة أرامكو عن استمرار التقديم العام على وظائفها الشاغرة للعام (2024م) من خلال تسجيل طلب التوظيف المباشر في نظام التوظيف الجديد عبر مسارين (أحدهما للمرشحين حديثي التخرج والآخر للمرشحين ذوي الخبرة) على النحو التالي: اضافة اعلان





أرامكو تفتح التقديم العام للتوظيف المباشر



المجالات المطلوبة لحديثي التخرج:



الشروط لحديثي التخرج:



المجالات المطلوبة لذوي الخبرة:



الشروط لذوي الخبرة:



رابعاً: طريقة التقديم:

