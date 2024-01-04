الخميس، 22 جمادى الثانية 1445 ، 04 يناير 2024

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عاجل.. أخبار السعودية.. القسط الميسر من برنامج سكني وعشرات الوظائف الشاغرة بالتعليم

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

بدء إجازة منتصف الفصل الدراسي للطلاب والمعلمين.. رسميًا
مع انتهاء الدوام الدراسي، بدأ طلاب وطالبات التعليم العام والمعلمون بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة بنهاية دوام اليوم الخميس، إجازة منتصف الفصل الدراسي.

88 وظيفة إدارية بوزارة التعليم.. التفاصيل ورابط التقديم
أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم لشغل 88 وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) في مقر الوزارة والإدارات التعليمية للرجال والنساء.

أمانة الرياض: إغلاق جسر الطريق الدائري الشرقي مع تقاطع إسكان 2
 تعتزم أمانة منطقة الرياض, إغلاق جسر الطريق الدائري الشرقي مع تقاطع إسكان 2 (مخرج 17)،  بالإضافة إلى إغلاق خدمة طريق مكة المكرمة مع شارع أم الحمام بالاتجاهين.

قرار لـ "الجوازات" تجاه مسافر بمطار الملك خالد بالرياض.. ماذا فعل؟
أعلنت إدارة الجوازات بمطار الملك خالد الدولي بالرياض أنها تمكنت من ضبط مسافرًا لمحاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة.

"الأرصاد" يُحذر أهالي جدة وضواحيها من أمطار متوقعة حتى هذا الموعد
أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا، لسكان محافظة جدة وضواحيها من استمرار الحالة المطرية مصحوبة بصواعق رعديّة.

"الزكاة" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتها عن ديسمبر
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر ديسمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 يناير الجاري.

كيف تستفيد من القسط الميسر لبرنامج سكني؟
أعلن برنامج سكني، أنه تم إطلاق منتج القسط الميسر، الذي يهدف إلى تخفيض قيمة الوحدة السكنية على عدد من مشاريع البيع على الخارطة.

"قوى": عقد العمل يجدد تلقائيا بنسخته الأولى إلا في هذه الحالة
أكدت منصة "قوى" على أن عقد العمل يجدد تلقائيا و يبقى ساري بنفس نسخته، وفي حال الرغبة في التعديل يتم من قبل صاحب العمل.

وظائف شاغرة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
أعلنت وزارة الدفاع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقوات البرية عن طرح وظائف شاغرة على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية في مجال تقنية المعلومات حسب التخصصات التالية:

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قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني

بدء إجازة منتصف الفصل الدراسي للطلاب والمعلمين.. رسميا

جامعة الأميرة نورة تفتح التقديم لبرنامج "التسجيل المزدوج لطالبات المرحلة الثانوية "

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