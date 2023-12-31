الأحد، 18 جمادى الثانية 1445 ، 31 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. خطوات التقديم على النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور

نظام نور
نظام نور
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يبدأ اليوم الأحد فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، وفتح الرغبات.
وتستمر فترة التقديم من خلال نظام نور الإلكتروني حتى 6 من رجب المقبل.اضافة اعلان

إجراءات النقل الخارجي للمعلمين


يأتي ذلك وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي؛ التي اعتمدتها وزارة التعليم وتراعي:
- مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية.
- إعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته.
- إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.

خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور

وفيما يلي خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور الإلكتروني:
-الوصول إلى موقع نظام نور من خلال الرابط التالي من هنا.
-أدخل كافة بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة واضغط على دخول.
-من الشاشة الرئيسة اختر "طلب النقل الخارجي".
-أدخل رغبات النقل ممثلة في الإدارات والمدارس الذي تريد النقل إليها.
-اضغط على حفظ.
-يتم بعد ذلك دراسة الطلبات.
-يمكن الاستعلام في موعد ظهور النتائج من خلال منصة نور.
-بالطريقة ذاتها يمكن تقديم التظلمات لإعادة النظر في الطلب.

اقرأ أيضا

عاجل.. "المرور" يوضح إمكانية تفويض شخص لقيادة سيارة عليها مخالفات

عاجل.. حساب المواطن يوضح هل سيتم تمديد الدعم الإضافي في البرنامج؟

مكافأة 6 آلاف ريال.. الخطوط السعودية تعلن عن تدريب منتهي بالتوظيف لحملة الثانوية

فتح باب التقديم في دورة الأمن السيبراني عن بُعد مجاناً.. تفاصيل

عاجل.. التقديم على حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية غداً.. الخطوات بالتفصيل

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

منصة قوى 6:03 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

عاجل.. "قوى" توضح حقيقة وجود مشكلة في المنصة حاليًا

منصة قوى 7:08 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من "قوى" بخصوص توثيق البيانات في شهر يناير

الدعم السكني سكني 5:04 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

توضيح عاجل من "سكني" حول تعثر صرف بعض الدفعات وكيفية التغلب عليها

العقار - عقارات - العقارات - القرض العقاري - سكني 3:04 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

تنبيه من "سكني" حول توفير التمويل اللازم لطالبي السكن

اقرأ أيضا

سدايا
7:08 م السبت، 30 ديسمبر 2023

260 وظيفة لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"

الخطوط الحديدية السعودية سار
5:35 م السبت، 30 ديسمبر 2023

الخطوط الحديدية "سار" تعلن عن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات

نظام الضمان الاجتماعي المطور
5:01 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. ماذا يحدث بعد قبول الاعتراض على الضمان بشكل نهائي؟ .. توضيح مهم

المرور
4:52 م السبت، 30 ديسمبر 2023

"المرور" يطرح لوحات إلكترونية مميزة عبر أبشر غدا .. طريقة الوصول للخدمة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

نظام نور
11:05 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات التقديم على النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور

1-7
10:21 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. رابط التسجيل في العنوان الوطني للأفراد عبر منصة سبل 1445

أهم 10
9:20 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. حركة النقل الخارجي للمعلمين وإيقاف سائق الأجرة 30 يومًا

وزارة الدفاع
9:02 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. تبدأ اليوم.. طريقة ورابط التقديم على 126 وظيفة شاغرة في وزارة الدفاع

اختبار الأختبارات اختبارات
8:01 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي في مدارس المملكة اليوم

أمطار المملكة
7:22 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. توقعات طقس اليوم: ضباب ورياح وأمطار رعدية على الرياض وعدة مناطق