عاجل.. خطوات التقديم على النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور

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يبدأ اليوم الأحد فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، وفتح الرغبات.
وتستمر فترة التقديم من خلال نظام نور الإلكتروني حتى 6 من رجب المقبل.
إجراءات النقل الخارجي للمعلمين
يأتي ذلك وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي؛ التي اعتمدتها وزارة التعليم وتراعي:
- مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية.
- إعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته.
- إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.
خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نوروفيما يلي خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور الإلكتروني:
-الوصول إلى موقع نظام نور من خلال الرابط التالي من هنا.
-أدخل كافة بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة واضغط على دخول.
-من الشاشة الرئيسة اختر "طلب النقل الخارجي".
-أدخل رغبات النقل ممثلة في الإدارات والمدارس الذي تريد النقل إليها.
-اضغط على حفظ.
-يتم بعد ذلك دراسة الطلبات.
-يمكن الاستعلام في موعد ظهور النتائج من خلال منصة نور.
-بالطريقة ذاتها يمكن تقديم التظلمات لإعادة النظر في الطلب.