عاجل.. خطوات التقديم على النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور

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يبدأ اليوم الأحد فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، وفتح الرغبات.

وتستمر فترة التقديم من خلال نظام نور الإلكتروني حتى 6 من رجب المقبل. اضافة اعلان





إجراءات النقل الخارجي للمعلمين



خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور

