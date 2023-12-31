الأحد، 18 جمادى الثانية 1445 ، 31 ديسمبر 2023

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عاجل.. رابط التسجيل في العنوان الوطني للأفراد عبر منصة سبل 1445

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التسجيل في العنوان الوطني للأفراد عبر منصة سبل
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كشفت الهيئة العامة للبريد، عن استمرار تقديم خدمات التحول الرقمي في المملكة لمواكبة أحدث التقنيات العالمية لتقديم الخدمات الحكومية.اضافة اعلان

خطوات التسجيل في العنوان الوطني

وأوضحت أنه من ضمن الخدمات المقدمة من هيئة البريد إثبات وتسجيل العنوان الوطني عبر منصة سبل، وذلك على النحو التالي:
1 - زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة البريد (من هنا).
2 - تسجيل الدخول على الموقع.
3 - الضغط على أيقونة “سجل عنوانك الوطني”.
4 - الضغط على زر "تسجيل الأفراد”.
5 - ادخال بياناتك الشخصية باللغة الإنجليزية، وكذلك رقم الجوال.
6 - الضغط على “التالي".
7 - النقر على “أفراد المنزل”.
8 - تحديد الموقع من خلال الخريطة التي تظهر أمامك على الشاشة.
9 - الضغط على زر “تأكيد”.
10 - سوف تظهر جميع المعلومات الخاصة بالعنوان الوطني الخاص بك على الشاشة.


كيفية الحصول على مستند إثبات العنوان الوطني طباعة للأفراد

وأضافت هيئة البريد أنه يمكن طباعة مستند إثبات العنوان الوطني، من خلال هذه الخطوات:
1 – الدخول على الموقع الإلكتروني للبريد “سبل”، "هنا".
2 - تسجيل الدخول على الموقع وإنشاء حساب خاص بك، باسم مستخدم ورقم المرور.
3 - الضغط على زر “الأفراد”.
4 - إدخال بياناتك الشخصية صحيحة.
5 - كتابة رمز التحقق المرئي الظاهر لك على الشاشة في الخانة الخاصة به.
6 - اضغط على زر “إدارة العناوين”.
7 - انقر على أيقونة “عنوان وطني”.
8 - ادخل على “العنوان الوطني المسجل”.
9 - اضغط على كلمة “خيارات”.
10 - النقر على زر “طباعة إثبات العنوان الوطني”.


تحديث العنوان الوطني الذي سبق تسجيله على منصة سبل

وأشارت الهيئة إلى أنه إذا تم تغيير العنوان الوطني لأي سبب كان، فإنه يمكن تحديثه، اتبع التعليمات التالية لتحديث البيانات:
1 - الدخول على الموقع الخاص بمنصة سبل من "هنا".
2 - تسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية.
3 - الضغط على “خيار الأفراد”.
4 - ادخال الرقم المرئي بدقة كما هو ظاهر أمامك على الشاشة في الخانة الخاصة به.
5 – الضغط على أيقونة “تعديل العنوان”.
6 - ادخال بيانات عنوانك الجديد.
7 - النقر على “التالي”.
8 - سوف تظهر البيانات الجديدة أمامك على الشاشة.
9 - الضغط على أيقونة ”إرسال”.
10 - بعد يوم كامل ادخل مرة أخرى على الموقع للتأكد من أنه تم تعديل العنوان.


ما هو العنوان الوطني؟

وبينت الهيئة أن العنوان الوطني هو عنوان معياري محدد للاستفادة من الخدمات الرقمية، مؤكدة أن خدمة العنوان الوطني المطور تتيح للأفراد العديد من الخدمات الرقمية، مثل استلام الهوية الوطنية ورخصة القيادة وغيرها من الخدمات، كما يمكن الاستعلام عنه وتحديث بياناته بكل سهولة عبر منصة سبل.

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