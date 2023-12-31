الإحصاء تعلن أكثر المشاكل الصحية المعلقة بالعمل خلال 2023

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كشفت نتائج مسح الصحة والسلامة في العمل لعام 2023م، أن 45.8% من العاملين يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع.





المشاكل الصحية الناتجة عن العمل في 2023 اضافة اعلان



من المشاكل الصحية.. الوقوف لمدة 4 ساعات يوميًا



المشاكل الصحية.. التوتر المصاحب للعمل



مؤشرات الصحة والسلامة

وتم تدريب 46.6% في بيئة العمل من العاملين على إجراءات الصحة والسلامة، و48.7% من العاملين توفر لهم جهة العمل إدارة خاصة بالصحة والسلامة في العمل.وحصل 59.2% من العاملين فحصًا طيبًا دوريًا وفرته لهم جهة العمل، وفقًا لـ"الوطن".وجاءت أكثر المخاطر التي يتعرض لها العاملون بالنسب الآتية على التوالي الوقوف لفترات طويلة لمدة لا تقل عن أربع ساعات يوميًا بنسبة (28.21%).والجلوس على الكرسي المكتبي لمدة طويلة تزيد عن ثلاث ساعات متواصلة بنسبة (28.15%)، وتحريك الأطراف العلوية بصورة متكررة لمدة طويلة بنسبة (17.1%).وكان 89.7% من العاملين في مجال الرعاية الصحية لديهم تغطية للحصول على الرعاية الصحية الأساسية.وجاءت أكثر المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل خلال الـ 12 شهرًا الماضية هي "التوتر المصاحب للعمل" بنسبة (3.2)، بينما (83.5%) من العاملين لا يعانون من أي مشاكل صحية متعلقة بالعمل.

وتستعرض الإحصاء مؤشرات الصحة والسلامة في العمل للعاملين "18 سنة فأكثر" بناء على نتائج مسح الصحة والسلامة في العمل لعام 2023م، وتقديرات السكان من الهيئة العامة للإحصاء لعام 2023م.

