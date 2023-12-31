الأحد، 18 جمادى الثانية 1445 ، 31 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الإحصاء تعلن أكثر المشاكل الصحية المعلقة بالعمل خلال 2023

المشاكل الصحية
المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت نتائج مسح الصحة والسلامة في العمل لعام 2023م، أن 45.8% من العاملين يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع.

المشاكل الصحية الناتجة عن العمل في  2023اضافة اعلان

وتم تدريب 46.6% في بيئة العمل من العاملين على إجراءات الصحة والسلامة، و48.7% من العاملين توفر لهم جهة العمل إدارة خاصة بالصحة والسلامة في العمل.
وحصل 59.2% من العاملين فحصًا طيبًا دوريًا وفرته لهم جهة العمل، وفقًا لـ"الوطن".

من المشاكل الصحية.. الوقوف لمدة 4 ساعات يوميًا

وجاءت أكثر المخاطر التي يتعرض لها العاملون بالنسب الآتية على التوالي الوقوف لفترات طويلة لمدة لا تقل عن أربع ساعات يوميًا بنسبة (28.21%).
والجلوس على الكرسي المكتبي لمدة طويلة تزيد عن ثلاث ساعات متواصلة بنسبة (28.15%)، وتحريك الأطراف العلوية بصورة متكررة لمدة طويلة بنسبة (17.1%).

المشاكل الصحية.. التوتر المصاحب للعمل

وكان 89.7% من العاملين في مجال الرعاية الصحية لديهم تغطية للحصول على الرعاية الصحية الأساسية.
وجاءت أكثر المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل خلال الـ 12 شهرًا الماضية هي "التوتر المصاحب للعمل" بنسبة (3.2)، بينما (83.5%) من العاملين لا يعانون من أي مشاكل صحية متعلقة بالعمل.

مؤشرات الصحة والسلامة

وتستعرض الإحصاء مؤشرات الصحة والسلامة في العمل للعاملين "18 سنة فأكثر" بناء على نتائج مسح الصحة والسلامة في العمل لعام 2023م، وتقديرات السكان من الهيئة العامة للإحصاء لعام 2023م.

اقرأ أيضا

درجتان في عسير.. انخفاض ملحوظ للحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. حركة النقل الخارجي للمعلمين وإيقاف سائق الأجرة 30 يومًا

شاهد.. السيول تجرف باص طالبات في بريدة والدفاع المدني يتحرك

تحذير من المركز الوطني حول موقع جمع التبرعات الإلكتروني

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة وسيول جارية بحفر الباطن

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 4:56 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. الحد المانع من استحقاق حساب المواطن والضمان المطور لمستفيدي الدعم السكني

أخبار السعودية 2:24 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. ارتفاع إيجارات السكن بالمملكة وشروط استيراد الدراجات النارية والأنواع الممنوعة

أخبار السعودية 5:01 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. الملايين يترقبون مصير حساب المواطن ووظائف برواتب 20 ألف ريال في الرياض

اقرأ أيضا

اختبار الأختبارات اختبارات
8:01 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي في مدارس المملكة اليوم

مبادرة رفد
8:00 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

مبتعثون يطلقون مبادرة "رفد" في بريطانيا لتقديم الخدمات الصحية لزملائهم

887
7:52 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

سيول الرياض.. أنهار جارية في الزلفي وثادق وروضة سدير (فيديو)

أمطار المملكة
7:22 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. توقعات طقس اليوم: ضباب ورياح وأمطار رعدية على الرياض وعدة مناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

نظام نور
11:05 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات التقديم على النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور

1-7
10:21 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. رابط التسجيل في العنوان الوطني للأفراد عبر منصة سبل 1445

أهم 10
9:20 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. حركة النقل الخارجي للمعلمين وإيقاف سائق الأجرة 30 يومًا

وزارة الدفاع
9:02 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. تبدأ اليوم.. طريقة ورابط التقديم على 126 وظيفة شاغرة في وزارة الدفاع

اختبار الأختبارات اختبارات
8:01 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي في مدارس المملكة اليوم

أمطار المملكة
7:22 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. توقعات طقس اليوم: ضباب ورياح وأمطار رعدية على الرياض وعدة مناطق