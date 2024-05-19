الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مركز إرشاد الحجاج التائهين بالمدينة: 78 شخصًا مدربًا على التعامل مع الحالات

المسجد النبوي - الجمعة
المسجد النبوي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يعمل مركز إرشاد الحجاج التائهين بالمسجد النبوي الشريف، على تقديم المساعدات للحجاج التائهين خلال موسم الحج من خلال كادر مؤهل.اضافة اعلان
وقال نائب رئيس مركز إرشاد الحجاج التائهين في المدينة المنورة، ريان دبور، لفضائية "الإخبارية": "حظينا هذا العام بمركز في المنطقة المركزية الشمالية بهدف إرشاد الحجاج التائهين بجوار ساحات الحرم، وفي داخل الساحات بالتعاون مع فرع وكالة وزارة الحج بالمدينة، لنا تواجد".
وأوضح أن المركز يقدم خدامته عبر 8 مركبات خاصة بإرشاد الحجاج التائهين، متمركزة خارج نطاق المركزيات، بكادر 78 شخصًا مدربًا ما بين عنصر رجالي ونسائي يتعامل مع الحالات.
وأشار إلى أنه جرى هذا العام الاستعانة بمترجمة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة. 


الكادر يتمتع بعدة لغات 

وأوضح نائب رئيس مركز إرشاد الحجاج التائهين في المدينة المنورة، أن كادر الإرشاد يمتاز بتعدد لغاته من بينها الإنجليزية، الفرنسية، الفارسية، الإندونيسية، والأوزبكية. 

اقرأ أيضا

برعاية خادم الحرمين.. وزير النقل يفتتح غدًا مؤتمر مستقبل الطيران 2024

البريد السعودي يوقع اتفاقية لإيصال الأدوية للمستفيدين في أنحاء المملكة

"تعليم المدينة المنورة" يعلن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

المياه الوطنية: 5 مشاريع مائية دخلت الخدمة في 11 حيًا بالطائف بـ 305 ملايين ريال

تعليم الرياض تعلن نتيجة النقل الداخلي 1445هـ للمعلمين والمعلمات

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

التقاط 11:52 ص الأحد، 19 مايو 2024

بيان لشرطة مكة بشأن وافد روّج لحملات حج وهمية ومضللة

طرق المدينة المنورة 7:13 م الجمعة، 10 مايو 2024

"هيئة الطرق": جاهزية طرق المدينة لاستقبال ضيوف الرحمن

التاكسي الطائر - موسم الحج -تعبيرية 12:44 م الخميس، 09 مايو 2024

وزير النقل: تجربة "التاكسي الطائر" في موسم حج هذا العام

منصة أجير 11:01 م الثلاثاء، 07 مايو 2024

عاجل.. "أجير" توضح آلية احتساب ساعات العمل الموسمية في موسم الحج