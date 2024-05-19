مركز إرشاد الحجاج التائهين بالمدينة: 78 شخصًا مدربًا على التعامل مع الحالات

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يعمل مركز إرشاد الحجاج التائهين بالمسجد النبوي الشريف، على تقديم المساعدات للحجاج التائهين خلال موسم الحج من خلال كادر مؤهل.

وقال نائب رئيس مركز إرشاد الحجاج التائهين في المدينة المنورة، ريان دبور، لفضائية "الإخبارية": "حظينا هذا العام بمركز في المنطقة المركزية الشمالية بهدف إرشاد الحجاج التائهين بجوار ساحات الحرم، وفي داخل الساحات بالتعاون مع فرع وكالة وزارة الحج بالمدينة، لنا تواجد".

وأوضح أن المركز يقدم خدامته عبر 8 مركبات خاصة بإرشاد الحجاج التائهين، متمركزة خارج نطاق المركزيات، بكادر 78 شخصًا مدربًا ما بين عنصر رجالي ونسائي يتعامل مع الحالات.

وأشار إلى أنه جرى هذا العام الاستعانة بمترجمة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.



pic.twitter.com/PTPYrhvT3a #الإخبارية فيديو | نائب رئيس مركز إرشاد الحجاج التائهين في المدينة المنورة ريان دبور: نقدم خدامتنا في المراكز وخارجها عبر 8 مركبات بكادر من 78 مرشدا من بينهم مترجمون لذوي الاحتياجات الخاصة #نشرة_النهار May 19, 2024

الكادر يتمتع بعدة لغات



وأوضح نائب رئيس مركز إرشاد الحجاج التائهين في المدينة المنورة، أن كادر الإرشاد يمتاز بتعدد لغاته من بينها الإنجليزية، الفرنسية، الفارسية، الإندونيسية، والأوزبكية.