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مبتعثون يطلقون مبادرة "رفد" في بريطانيا لتقديم الخدمات الصحية لزملائهم

مبادرة رفد
مبادرة رفد
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أطلق أكثر من 35 مبتعثًا في بريطانيا مبادرة "رفد" لتقديم الخدمات الصحية والطبية لزملائهم المبتعثين.

مبادرة رفد في بريطانيااضافة اعلان

وتهدف المبادرة لبناء جسر من التضامن والمساعدة في مجال الخدمة الصحية والطبية للمبتعثين في عموم بريطانيا.
وقال سليمان السيف، مؤسس مبادرة رفد لفضائية "الإخبارية": "نسعى لأن نكون السند والعون بعد الله لأي مبتعث أو مبتعثة سعودي أو سعودية لأزمة صحية عارضة، ويضطرون للتعامل مع النظام الصحي في بريطانيا".
وتابع: "لا أخلاقيًا ولا نظاميًا يُسمح لنا بتقديم استشارات طبية، لكن نساعد في كل شيء يخص التعامل مع النظام الصحي". 

أكثر من 35 متطوعًا في مبادرة رفد

وقال ناصر الناهسي، شريك مؤسس لمبادرة رفد، إن هناك أكثر من 35 متطوعًا من أكثر 10 أندية من مختلف بريطانيا في تخصصات طبية وغير طبية.
وأشار إلى أن المتطوعين يعملون على مساعدة زملائهم المبعثين في كيفية مراجعة المستشفيات، أو حتى التواجد معهم، ومساعدتهم على الترجمة. 

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