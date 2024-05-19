البريد السعودي يوقع اتفاقية لإيصال الأدوية للمستفيدين في أنحاء المملكة

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وقعت مؤسسة البريد السعودي "سبل" ومجموعة فقيه للرعاية الصحية، اتفاقية إيصال الأدوية والمستلزمات الصحية إلى المستفيدين في جميع مناطق المملكة.

ومثل الجانبين نائب الرئيس لقطاع المبيعات الحكومية والشركات في "سبل" المهندس ريان بن أنس الشريف، والرئيس التنفيذي للمجموعة الدكتور مازن سليمان فقيه.





أهداف الاتفاقية



وتهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات نقل وإيصال الأدوية والمستلزمات الصحية لمستفيدي مجموعة فقيه للرعاية الصحية، طبقاً لأفضل معايير الجودة والموثوقية العالمية، وذلك من خلال أسطول نقل متكامل ومجهز بأحدث التقنيات من مركبات توصيل الميل الأخير، وبطرق سليمة وآمنة.يشار إلى أن سبل أطلقت خدمة البريد الدوائي عام 2020، بهدف تقديم خدمة توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية للمستفيدين من مراجعي المستشفيات الحكومية والخاصة، كواحدة من خدماتها اللوجستية المتخصصة بالقطاع الصحي، وذلك في إطار إستراتيجيتها لتصبح المشغل اللوجستي والبريدي الأهم في منطقة الشرق الأوسط، ودعم تحول المملكة إلى منصة لوجستية عالمية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.