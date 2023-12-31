عاجل.. منصة مدرستي.. طريقة ورابط الدخول على الاختبارات 1445

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تتيح منصة مدرستي، العديد من الخدمات والمزايا، لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.

ومن ذلك السماح بخوض الاختبارات عبر المنصة، في حال تعذر إجرائها لأي سبب كان حضوريًا. اضافة اعلان





طريقة دخول الاختبارات في منصة مدرستي



الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا



يمكنك الدخول إلى منصة "مدرستي" من أجل أداء الاختبارات عن طريق الخطوات التالية:-استخدام الرابط التالي للدخول إلى منصة مدرستي (من هنا ).-بعد تسجيل دخول منصة مدرستي، قم بإدخال معلومات حسابك: اسم المستخدم وكلمة المرور. تأكد من إدخالها بدقة وصحة.بعد الدخول بنجاح، ستجد نفسك على لوحة التحكم الرئيسة لمنصة مدرستي.-قم بالبحث عن "دخول مدرستي مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلبة".بعد العثور عليها اضغط على "الاختبارات"، ثم انقر على "اختبارات مركزية".ستظهر قائمة بالاختبارات المتاحة لك. اختر الاختبار الذي تريد دخوله.قبل بدء الاختبار، قد تحتاج إلى قراءة التعليمات والإرشادات المقدمة. تأكد من فهم جميع التعليمات والمتطلبات.بعد ذلك، انقر على زر "بدء الاختبار" لبدء الاختبار.ستبدأ الأسئلة في الظهور على الشاشة. اقرأ الأسئلة بعناية وقم بإجابتها.بمجرد الانتهاء من الاختبار، انقر على زر "حفظ" ثم "التالي" لإرسال إجاباتك.يتم الدخول إلى منصة مدرستي عبر الآتي:-الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا والذي قامت بإنشائه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.-الدخول إلى منصة مدرستي (من هنا -إدخال البريد الخاص والذي أرسل إليه، ومن ثم إدخال كلمة المرور.-الدخول إلى الفصول الافتراضية.-الدخول إلى رابط الدرس المسجل ومشاهدة الفيديو الخاص بالحصة.-يمكن حضور حصة افتراضية غير مسجلة بالضغط على حضور حصة غير مسجلة.-بعد فتح التطبيق وتسجيل الدخول يتم نقل الطالب إلى الحصة الافتراضية والضغط على كلمة الانضمام، والانتظار حتى يتم قبول الطلب من قبل المعلم.ويتميز النظام الذي طَرَحَتهُ شركة مايكروسوفت وهو “مايكروسوفت تيمز” بسرعته وقدرته على احتمال العديد من المستخدمين في نفس الوقت.للدخول على منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من خلال تطبيق توكلنا، قم باتباع الخطوات الآتية:- قم بزيارة موقع تطبيق توكلنا (من هنا - اضغط على تسجيل الدخول الموجود أعلى صفحة التبويب.

- قم بإدخال رقم الهوية أو رقم جوال المستخدم.

- قم بتدوين كلمة المرور ثم العلامة على مربع أنا لست روبرت.

- قم بالضغط على رابط بيانات منصة مدرستي.

- اكتب اسم المستخدم والبريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.

- انقر على كلمة المرور التي يتم إرسالها عبر رسالة نصية، وكتابة كلمة المرور مرة أخرى في المكان المخصص لذلك.

- قم بتسجيل الدخول من المايكروسوفت، وإدخال البريد الإلكتروني، والضغط على “التالي”.

- اكتب كلمة المرور والضغط على التسجيل.

- أدخل كلمة مرور جديدة.

- اختيار طريقة التواصل من خلال رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.

- يمكنك الاختيار بين تسجيل الخروج أو الدخول، وبذلك تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.



