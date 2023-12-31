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10 آلاف ريال عقوبة عبور الأودية والشغاب أثناء جريانها

عبور الأودية
مخالفة عبور الأودية والشعاب
أ أ
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أكد الدفاع المدني على أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها يعرّض حياتك للخطر، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعد مخالفة تصل عقوبتها إلى 10,000 ريال.

عقوبة عبور الأودية والشعاب 10 آلاف ريالاضافة اعلان

جاء ذلك على الصفحة الرسمية للدفاع المدني في "إكس" حيث شدد على عدم السباحة في مجاري السيول وبطون الأدودية والمستنقعات المائية أثناء هطول الأمطار

عبور الأودية والشعاب خطر على حياتك

وكانت المديرية العامة للمرو قد أوضحت  أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياتك للخطر، ويعد مخالفة مرورية، لافتاً إلى أن الغرامة المالية من 5000 - 10000 ريال.
وأشار المديرية إلى أن مرور منطقة حائل وبالتنسيق مع الدفاع المدني سبق وأحال مواطنا عبر بمركبته أحد الأودية والشعاب أثناء جريانها في محافظة الحائط إلى الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه.

الدفاع المدني ينقذ عدد من المركبات أثناء الحالة المطرية

ووكان الدفاع المدني قد استطاع إنقاذ العديد من المركبات أثناء الحالة المطرية التي شهدتها عدة مناطق في المملكة في منطقة حائل بوادي الحفنة.
كما أنقذ الدفاع المدني ‫في خيبر، عدد آخر ممن احتجزوا داخل مركباتهم بوادي أبا النعم.

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