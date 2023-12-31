الأحد، 18 جمادى الثانية 1445 ، 31 ديسمبر 2023

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بأعجوبة.. "مدني بريدة" يُنقذ 9 أشخاص احتُجزوا في سيل داخل حافلة

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الدقاع المدني
أ أ
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنها تمكنت اليوم الأحد، من إنقاذ 9 أشخاص احتجزوا في سيل داخل حافلة.

إنقاذ 9 أشخاص احتجزوا في سيل داخل حافلة ببريدة اضافة اعلان

وأوضحت عبر حسابها في منصة "إكس"، أن السيول القوية جرفت أحد الباصات، وأن فرق الإنقاذ تحركت مسرعة وأنقذت 9 أشخاص وهم بصحة جيدة.


السيول تجرف باص طالبات في بريدة

يأتي هذا بعد هطول أمطار غزيرة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ومحافظات ومراكز المنطقة، جرت السيول المتدفقة كالأنهار وملأت الشعاب والطرق والوديان.
ونتيجة العصف المطري والسيل المتدفق، علق صباح اليوم الأحد، باص طالبات وسط جريان تاريخي لشعيب الطرفية شرق بريدة بمنطقة القصيم.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تحركًا سريعًا لفرق الإنقاذ بالدفاع المدني، وهي تحاول إنقاذ باص طالبات وسط جريان السيول الطرفية شرق بريدة.

أمطار رعدية على 5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، والشرقية.


سحب رعدية ورياح نشطة

في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.

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