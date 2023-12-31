الأحد، 18 جمادى الثانية 1445 ، 31 ديسمبر 2023

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عاجل.. تبدأ اليوم.. طريقة ورابط التقديم على 126 وظيفة شاغرة في وزارة الدفاع

القوات البرية
وظائف وزارة الدفاع القوات البرية
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تبدأ وزارة الدفاع، ممثلة في الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية، اليوم الأحد 31 من ديسمبر، استقبال طلبات المتقدمين لشغل 126 وظيفة في المدن العسكرية في مختلف مناطق المملكة.اضافة اعلان

126 وظيفة شاغرة في وزارة الدفاع

وكانت وزارة الدفاع (الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية) قد أعلنت عن فتح التقديم لشغل عدد (126 وظيفة) في عدد من التخصصات المختلفة، والتي شملت تخصصات هندسية وفنية وحرفية وعمالية.

وظائف وزارة الدفاع.. المجالات الوظيفية

1- وظائف هندسية.
2- وظائف فنية.
3- وظائف حرفية.
4- وظائف عمالية.

وظائف وزارة الدفاع.. أماكن العمل

المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة بالمدن التالية:
- حفر الباطن.
- الدمام.
- جدة.
- المدينة المنورة.
- القصيم.
- شرورة.

مواعيد التقديم على وظائف القوات البرية

بداية التقديم: يوم الأحد بتاريخ 1445/06/18هـ الموافق 2023/12/31م ولمدة (5) أيام.

التقديم على وظائف وزارة الدفاع

يبدأ التقديم اليوم الأحد 1445/6/18هـ عن طريق الرابط: اضغط هنا.

ويستمر حتى الخميس القادم 1445/6/22هـ.

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