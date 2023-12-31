عاجل.. تبدأ اليوم.. طريقة ورابط التقديم على 126 وظيفة شاغرة في وزارة الدفاع

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تبدأ وزارة الدفاع، ممثلة في الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية، اليوم الأحد 31 من ديسمبر، استقبال طلبات المتقدمين لشغل 126 وظيفة في المدن العسكرية في مختلف مناطق المملكة. اضافة اعلان





126 وظيفة شاغرة في وزارة الدفاع



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التقديم على وظائف وزارة الدفاع



وكانت وزارة الدفاع (الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية) قد أعلنت عن فتح التقديم لشغل عدد (126 وظيفة) في عدد من التخصصات المختلفة، والتي شملت تخصصات هندسية وفنية وحرفية وعمالية.1- وظائف هندسية.2- وظائف فنية.3- وظائف حرفية.4- وظائف عمالية.المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة بالمدن التالية:- حفر الباطن.- الدمام.- جدة.- المدينة المنورة.- القصيم.- شرورة.بداية التقديم: يوم الأحد بتاريخ 1445/06/18هـ الموافق 2023/12/31م ولمدة (5) أيام.يبدأ التقديم اليوم الأحد 1445/6/18هـ عن طريق الرابط: اضغط هنا

ويستمر حتى الخميس القادم 1445/6/22هـ.