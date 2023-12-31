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عاجل.. شرطة الظهران تلقي القبض على شخص أشعل النار في قطة (فيديو)

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شرطة الظهران تلقي القبض على شخص أشعل النار في قطة
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ألقت شرطة الظهران بالمنطقة الشرقية القبض على شخص نشر عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي محتوى مرئيا يتضمن تعذيب كائن حي (قطة) بإشعال النار فيها.اضافة اعلان

جريمة تعذيب كائن حي


وأوضح الأمن العام، أنه يجري حاليا استكمال إجراءات الاستدلال المعرفة ارتباطه بذلك، وإحالته إلى الجهة المختصة.



وقبل أسابيع، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لاقتنائه وعرضه 102 كائن فطري محنط منها 3 كائنات مهددة بالانقراض دون ترخيص في منطقة الشرقية.

مخالفة نظام البيئة


ويعد ذلك مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.
وتم إحالة، المخالف لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لاستلام الكائنات بحكم الاختصاص.

تفاصيل العقوبات


وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي إن عقوبة مخالفة عرض منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية بدون ترخيص أو مجهولة المصدر غرامة تصل إلى 10,000 ريال لكل كيلوجرام بحسب نوع الكائن الفطري، وتصل عقوبة ‏الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها إلى السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 30 مليون، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحثت  القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

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