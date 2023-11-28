أخبار السعودية.. موعد صرف معاشات التأمينات وبشرى يخصوص رحلات الطيران الداخلية

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
بشرى من الخطوط السعودية بشأن الرحلات الداخلية بالمملكة وأسعار التذاكر
تزايدت شكاوى المسافرين من عدم توافر رحلات طيران داخلية كافية بين مدن المملكة.
موعد صرف المعاشات لمستفيدي التأمينات لشهر نوفمبر
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر الجاري لعملاء نظام التأمينات.
طريقة استخراج شهادة امتثال المباني 1445.. الشروط والمستندات المطلوبة
كشفت منصة استطلاع، أن تطبيق إصدار شهادة امتثال المباني، بات رسميًا على جميع المباني العائدة ملكيتها للأفراد والشركات الواقعة على الشوارع التجارية ويستثنى من ذلك الفلل السكنية.
مفتي المملكة يدعو للتبرع للمحتاجين بمناسبة فصل الشتاء
دعا سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيح عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، الموسرين والمقتدرين ورجال الأعمال للتبرع للمحتاجين من خلال القنوات الرسمية التي حددتها الدولة لضمان وصولها لمستحقيها.
35 في مكة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بمناطق المملكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
أمير القصيم: الجمعيات الأهلية والخيرية كيانات للعمل الخيري وليست للوجاهة
أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أن الجمعيات الأهلية والخيرية ليست للوجاهة أو منصب اجتماعي بل كيانات للعمل الخيري الذي يحتاج إلى الأعمال أكثر من الأقوال واحتساب الأجر والإنسانية المتجذرة بالمجتمع.
شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية
حدد برنامج سكني، شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية.
رابط التقديم.. هيئة التخصصات الصحية تطرح وظائف قانونية وهندسية بالرياض
أعلنت هيئة التخصصات الصحية عن توفر وظائف قانونية وهندسية في مقرها الرئيس بالرياض، للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:
رواتب تنافسية وتأمين.. "سبل" تطرح وظائف إدارية ومالية لهؤلاء الخريجين
علنت المؤسسة العامة للبريد "سبل"، عن توفر وظائف إدارية ومالية في مقره بالرياض، لحملة البكالوريوس كحد أدنى حسب المسميات والشروط التالية: