الثلاثاء، 14 جمادى الأولى 1445 ، 28 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. موعد صرف معاشات التأمينات وبشرى يخصوص رحلات الطيران الداخلية

أخبار السعودية
أخبار السعودية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

بشرى من الخطوط السعودية بشأن الرحلات الداخلية بالمملكة وأسعار التذاكر
تزايدت شكاوى المسافرين من عدم توافر رحلات طيران داخلية كافية بين مدن المملكة.

موعد صرف المعاشات لمستفيدي التأمينات لشهر نوفمبر
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر الجاري لعملاء نظام التأمينات.

طريقة استخراج شهادة امتثال المباني 1445.. الشروط والمستندات المطلوبة
كشفت منصة استطلاع، أن تطبيق إصدار شهادة امتثال المباني، بات رسميًا على جميع المباني العائدة ملكيتها للأفراد والشركات الواقعة على الشوارع التجارية ويستثنى من ذلك الفلل السكنية.

مفتي المملكة يدعو للتبرع للمحتاجين بمناسبة فصل الشتاء 
دعا سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيح عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، الموسرين والمقتدرين ورجال الأعمال للتبرع للمحتاجين من خلال القنوات الرسمية التي حددتها الدولة لضمان وصولها لمستحقيها.

35 في مكة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بمناطق المملكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

أمير القصيم: الجمعيات الأهلية والخيرية كيانات للعمل الخيري وليست للوجاهة
أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أن الجمعيات الأهلية والخيرية ليست للوجاهة أو منصب اجتماعي بل كيانات للعمل الخيري الذي يحتاج إلى الأعمال أكثر من الأقوال واحتساب الأجر والإنسانية المتجذرة بالمجتمع.

شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية
حدد برنامج سكني، شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية.

رابط التقديم.. هيئة التخصصات الصحية تطرح وظائف قانونية وهندسية بالرياض
أعلنت هيئة التخصصات الصحية عن توفر وظائف قانونية وهندسية في مقرها الرئيس بالرياض، للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

رواتب تنافسية وتأمين.. "سبل" تطرح وظائف إدارية ومالية لهؤلاء الخريجين
علنت المؤسسة العامة للبريد "سبل"، عن توفر وظائف إدارية ومالية في مقره بالرياض، لحملة البكالوريوس كحد أدنى حسب المسميات والشروط التالية:

اقرأ أيضا

منصة مدرستي
2:21 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

منصة مدرستي تعلن إضافة خدمة جديدة بخصوص رصد حضور وغياب الطلاب

202011260155585558
2:09 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان هذه المناطق من موجة باردة وحرارة منخفضة

اختبار الأختبارات اختبارات
1:42 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

التعليم: بدء اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين الأحد

images
1:34 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. أنهى حياة أخيه بطريقة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع بالمسعري في الرياض

اقرأ أيضا

مفتي المملكة يدعو للتبرع للمحتاجين بمناسبة فصل الشتاء

شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية

35 في مكة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بمناطق المملكة

540 مليون ريال تبرعات للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الموعد الجديد لصرف الضمان الاجتماعي وقصة أول طائرة بالمملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 5:00 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. توضيح عاجل بشأن تقديم موعد صرف معاش الضمان وعشرات الوظائف بعدة مدن

أخبار السعودية 5:03 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. أخبار السعودية.. بشرى من سكني لـ84 ألف أسرة ومشاهد لأول قطار هيدروجيني بالمملكة

أخبار السعودية 1:25 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. معاش الضمان الاجتماعي لهؤلاء المرضى وشروط الدعم السكني

أهم 10 10:06 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أمطار وسيول على هذه المناطق ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

اقرأ أيضا

887
9:50 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

مغادرة الطائرة السعودية الـ 22 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وزارة التجارة
9:29 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

بالخطوات.. طريقة توثيق المتجر الإلكتروني في منصة الأعمال

المواصفات والمقاييس
7:34 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

تعيين 8182 سفير جودة في مدن ومناطق المملكة

شقق سكنية مباعة
7:11 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

أكثر المناطق وأقلها بيعًا للشقق السكنية في المملكة حتى أكتوبر 2023

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أخبار السعودية
2:11 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد صرف معاشات التأمينات وبشرى يخصوص رحلات الطيران الداخلية

202011260155585558
2:09 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان هذه المناطق من موجة باردة وحرارة منخفضة

images
1:05 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة استخراج شهادة امتثال المباني 1445.. الشروط والمستندات المطلوبة

سماحة مفتي عام المملكة
12:29 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

مفتي المملكة يدعو للتبرع للمحتاجين بمناسبة فصل الشتاء

برنامج سكني
12:26 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية

الخطوط السعودية
12:15 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. بشرى من الخطوط السعودية بشأن الرحلات الداخلية بالمملكة وأسعار التذاكر