عاجل.. طريقة استخراج شهادة امتثال المباني 1445.. الشروط والمستندات المطلوبة

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كشفت منصة استطلاع، أن تطبيق إصدار شهادة امتثال المباني، بات رسميًا على جميع المباني العائدة ملكيتها للأفراد والشركات الواقعة على الشوارع التجارية ويستثنى من ذلك الفلل السكنية. اضافة اعلان





وأوضحت أن هذا يهدف إلى تحسين المشهد الحضري وتوفير بيئة عمرانية صحية مستدامة إضافة إلى الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك وفق المراحل والنطاقات التي يتم تحديدها من قبل القطاع البلدي ووزارة الشؤون البلدية، مبينة أن إصدار شهادة امتثال المباني يتم من خلال هذه الخطوات:





اشتراطات شهادة الامتثال

أولاً - تصميم المبنى



1 - عدم وجود أي نوافذ مخالفة جهة المجاورين.2 - ارتفاع سترة السطح بين 1.5م الى 2.1م.3 - الارتدادات الطبيعة مطابقة للرخصة والمخططات المعتمدة مع عدم وجود تعديات (غرف/جدران فاصله بالارتدادات).4 - لم يتم تعديل استخدام المواقف المعتمدة في القبو.5 - عدم تغيير استخدام المبنى.6 - المدخل مطابق للمخططات المعتمدة.7 - تنفيذ سلم منفصل لدور الميزانين.8 - في حال وجود سقف خرسانة بالارتداد (الشمالي أو الشرقي أو الجنوبي أو الغربي) فيجب ألا يزيد عن (4م) تستخدم لحماية العدادات فقط.9 - التأكد من عدم وجود مساحات اضافية في الملحق العلوي أو الميزانين.





ثانيًا - الموقع العام



1 - تنفيذ منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة وفق (الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت).2 - تغطية خزانات الصرف الصحي بأغطية واقية.3 - تم تنفيذ الأرصفة مقابل المبنى بالارتدادات على الشارع طبقاً للأنظمة مع المحافظة على شكل وامتداد الرصيف.4 - توفير مواقف للأشخاص ذوي الإعاقة أمام المنحدر الخاص لذوي الإعاقة وفق متطلبات رخصة البناء للمبنى.





ثالثًا - التشوه البصري



متطلبات الحصول على شهادة امتثال المباني



إجراءات الحصول على شهادة امتثال المباني



أولا: المباني الجديدة

1 - عدم وجود (أشاير حديد / شينكو) على سور الارتداد أو السطح.2 - عدم وجود وحدات التكييف المنفصلة في الواجهات المطلة على الشارع.3 - عدم وجود تمديدات (الكهربائية – الصحية - الميكانيكية) ظاهرة بالواجهة الامامية.4 - عدم وجود تشققات أو تلف في واجهات المباني ولا يوجد صدأ واضح على المواد المعدنية في الواجهات.1 - شهادة إشغال للمباني الجديدة.2 - صك ملكية العقار.3 - رخصة بناء.4 - التقديم عبر منصة بلدي.5 - موافقة الأمانة / البلدية.

1 - إصدار شهادة الإشغال للمبنى.2 - تصدر شهادة امتثال المباني بشكل تلقائي بعد إصدار شهادة الإشغال للمبنى.





ثانيا: المباني القائمة



إجراءات تجديد شهادة امتثال المباني



1 - يتم إصدار شهادة امتثال المباني للمباني القائمة من قبل الأمانة/ البلدية وفق الآتي:2 - تسجيل الدخول عبر منصة بلدي.3 - الدخول على خدمة إصدار شهادة امتثال المباني.4 - ادخال بيانات رخصة البناء وصك الملكية وشهادة الإشغال (إتمام البناء)، وكافة البيانات المطلوبة في نموذج طلب إصدار شهادة الامتثال.5 - الإقرار في الطلب باستيفاء جميع عناصر التقييم الخاصة بإصدار شهادة امتثال المباني الواردة في هذا الدليل.6 - لمالك المبنى خيار تقديم تقرير فني من مكتب هندسي معتمد يوضح استيفاء المبنى لجميع اشتراطات شهادة الامتثال.7 - في حال عدم تقديم التقرير الفني المشار له في الفقرة (5) يقوم صاحب المبنى عبر المنصة بتحديد موعد الزيارة الميدانية للمبنى والتي سيقوم بها مراقب الأمانة / البلدية للتحقق من صحة البيانات الواردة في الطلب.8 - موافقة الأمانة أو البلدية على الطلب.9 - إصدار شهادة امتثال المباني للمبنى.1 - تسجيل الدخول عبر منصة بلدي.2 - الدخول على خدمة تجديد شهادة امتثال المباني.3 - ادخال بيانات رخصة البناء وصك الملكية وشهادة الإشغال، وشهادة امتثال المباني، وكافة البيانات المطلوبة في نموذج طلب تجديد شهادة الامتثال.4 - الإقرار في الطلب باستيفاء جميع عناصر التقييم الخاصة بشهادة امتثال المباني الواردة في هذا الدليل.لمالك المبنى خيار تقديم تقرير فني من مكتب هندسي معتمد يوضح استيفاء المبنى لجميع اشتراطات شهادة الامتثال.5 - في حال عدم تقديم التقرير الفني المشار له في الفقرة (5) يقوم صاحب المبنى عبر المنصة بتحديد موعد الزيارة الميدانية للمبنى والتي سيقوم بها مراقب الأمانة / البلدية للتحقق من صحة البيانات الواردة في الطلب.6 - موافقة الأمانة أو البلدية على الطلب.7 - إصدار شهادة امتثال المباني للمبنى.