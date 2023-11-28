الثلاثاء، 14 جمادى الأولى 1445 ، 28 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

35 في مكة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بمناطق المملكة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
اضافة اعلان

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35 في مكة و34 في جدة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 33 في جازان ووادي الدواسر والدهناء، و32 درجة في القنفذة، و31 درجة في الخرج وشرورة، و28 في الرياض.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 5، والسودة 7، والقريات وأبها 9، والطائف14 ، والباحة 15 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.



اقرأ أيضا

سماحة مفتي عام المملكة
12:29 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

مفتي المملكة يدعو للتبرع للمحتاجين بمناسبة فصل الشتاء

برنامج سكني
12:26 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
11:52 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

540 مليون ريال تبرعات للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة

أهم 10
10:42 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الموعد الجديد لصرف الضمان الاجتماعي وقصة أول طائرة بالمملكة

اقرأ أيضا

مغادرة الطائرة السعودية الـ 22 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

بالخطوات.. طريقة توثيق المتجر الإلكتروني في منصة الأعمال

تعيين 8182 سفير جودة في مدن ومناطق المملكة

أكثر المناطق وأقلها بيعًا للشقق السكنية في المملكة حتى أكتوبر 2023

ارتفاع أسعار النفط وسط آمال بمواصلة أوبك+ خفض الإنتاج

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف 9:17 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

35 في مكة.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 10:05 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

العظمى 36 والصغرى 10.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 8:45 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

أعلاها 35 وأقلها 9.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم

download 9:47 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

العظمى 36 والصغرى 10.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

اقرأ أيضا

ضباب
6:04 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من تكوّن الضباب على مكة والرياض ومعظم المناطق

استخدام الفضاء الخارجي
5:51 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

مناقشة توقيع اتفاقية سعودية أمريكية للتعاون في الفضاء للأغراض السلمية

مواقيت الصلاة
3:00 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة.. اليوم الثلاثاء

أمطار فيفا
2:46 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

شاهد.. أمطار غزيرة على فيفا بمنطقة جازان

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

images
1:05 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة استخراج شهادة امتثال المباني 1445.. الشروط والمستندات المطلوبة

سماحة مفتي عام المملكة
12:29 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

مفتي المملكة يدعو للتبرع للمحتاجين بمناسبة فصل الشتاء

برنامج سكني
12:26 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية

الخطوط السعودية
12:15 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. بشرى من الخطوط السعودية بشأن الرحلات الداخلية بالمملكة وأسعار التذاكر

بنك التنمية الاجتماعية
11:18 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. شروط الحصول على تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية

أهم 10
10:42 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الموعد الجديد لصرف الضمان الاجتماعي وقصة أول طائرة بالمملكة