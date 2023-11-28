35 في مكة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بمناطق المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل
انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات
الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35 في مكة و34 في جدة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 33 في جازان ووادي الدواسر والدهناء، و32 درجة في القنفذة، و31 درجة في الخرج وشرورة، و28 في الرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على
النحو التالي:
طريف 5، والسودة 7، والقريات وأبها 9، والطائف14 ، والباحة 15 درجة مئوية.