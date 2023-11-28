رواتب تنافسية وتأمين.. "سبل" تطرح وظائف إدارية ومالية لهؤلاء الخريجين

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أعلنت المؤسسة العامة للبريد "سبل"، عن توفر
وظائف إدارية ومالية في مقره بالرياض، لحملة البكالوريوس كحد أدنى حسب المسميات
والشروط التالية:
المسميات الوظيفية1- مستشار مالي
2- مستشار تجاري
3- مسؤول عمليات أول
التخصصات المطلوبة- التخصصات المالية
- التخصصات الإدارية
الشروط العامة1- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
3- توفر المهارات والخبرات في نفس مجال عمل الوظيفة.
المزايا - رواتب
تنافسية.
- تدريب داخلي وخارجي.
- تأمين طبي يشمل العائلة "الزوجة والأبناء" يغطي جميع المستشفيات والمراكز المعروفة بالمملكة.
- مكافأة سنوية في أول شهر رمضان المبارك من كل عام مقدارها "راتب شهرين" وفق تنظيم المؤسسة.