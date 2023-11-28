رواتب تنافسية وتأمين.. "سبل" تطرح وظائف إدارية ومالية لهؤلاء الخريجين

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أعلنت المؤسسة العامة للبريد "سبل"، عن توفر وظائف إدارية ومالية في مقره بالرياض، لحملة البكالوريوس كحد أدنى حسب المسميات والشروط التالية: اضافة اعلان





المسميات الوظيفية



التخصصات المطلوبة



الشروط العامة



المزايا



1- مستشار مالي2- مستشار تجاري3- مسؤول عمليات أول- التخصصات المالية- التخصصات الإدارية1- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.2- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.3- توفر المهارات والخبرات في نفس مجال عمل الوظيفة.- رواتب تنافسية.- تدريب داخلي وخارجي.- تأمين طبي يشمل العائلة "الزوجة والأبناء" يغطي جميع المستشفيات والمراكز المعروفة بالمملكة.- مكافأة سنوية في أول شهر رمضان المبارك من كل عام مقدارها "راتب شهرين" وفق تنظيم المؤسسة.

طريقة التقديم

