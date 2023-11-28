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رواتب تنافسية وتأمين.. "سبل" تطرح وظائف إدارية ومالية لهؤلاء الخريجين

البريد السعودي سبل
وظائف مؤسسة البريد
أ أ
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أعلنت المؤسسة العامة للبريد "سبل"، عن توفر وظائف إدارية ومالية في مقره بالرياض، لحملة البكالوريوس كحد أدنى حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية

1- مستشار مالي
2- مستشار تجاري
3- مسؤول عمليات أول

التخصصات المطلوبة

- التخصصات المالية
- التخصصات الإدارية


الشروط العامة

1- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
3- توفر المهارات والخبرات في نفس مجال عمل الوظيفة.

المزايا

 - رواتب تنافسية.
- تدريب داخلي وخارجي.
- تأمين طبي يشمل العائلة "الزوجة والأبناء" يغطي جميع المستشفيات والمراكز المعروفة بالمملكة.
- مكافأة سنوية في أول شهر رمضان المبارك من كل عام مقدارها "راتب شهرين" وفق تنظيم المؤسسة.


طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).


 

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