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توضيح مهم لـ"الجوازات" بشأن عدم استقبال تأشيرات الزيارة العائلية في الفترة القادمة

-الجوازات ..
الجوازات
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أصدرت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، توضيحًا مهمًا بشأن عدم استقبال تأشيرات الزيارة العائلية في الفترة القادمة.اضافة اعلان

توضيح بشأن عدم استقبال تأشيرات الزيارة العائلية

وأوضح حساب خدمة العملاء على منصة إكس، أن التعليمات تشترط سريان صلاحية التأشيرة القادم بموجبها ووثيقة السفر لتتمكن من الدخول.


وأكد أنه في حال وجود تعليمات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها في قنواتنا الرسمية.

جواز سفر مستقل لكل فرد

وفي وقت سابق، أكدت "المديرية العامة للجوازات" عدم إمكانية إضافة تابعين لصاحب الجواز الرئيس، مؤكدة ضرورة إصدار جواز مستقل لكل شخص.

جاء ذل خلال ردها على استفسارات وتساؤلات المستفيدين، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس".
وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه في حال الرغبة بإصدار جواز سفر للشخص المضاف مع الأم، فيتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لإتمام إجراء الفصل، وبينت أنه يتم استلام جواز سفر التابع من قبل ولي الأمر أو المفوض من قبله بمراجعة إدارة الجوازات في منطقة المستفيد، ويتطلب ذلك حجز موعد مسبق.


إصدار جواز السفر الإلكتروني

واستعرضت الجوازات مؤخرًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، خطوات إصدار جواز السفر الإلكتروني، مشيرة إلى ضرورة حجز موعد إلكتروني في حال الرغبة في تسلم جواز السفر عن طريق مراجعة إدارات الجوازات، وأوضحت أن إيقاف الخدمات عن المواطن لا يمنعه من السفر، طالما لا يوجد عليه منع من السفر.

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