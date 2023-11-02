عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أمطار وسيول على هذه المناطق ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي:
مع بداية آخر إجازة مطولة.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول
يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة والكوادر الإدارية والتعليمية، اليوم الخميس، بآخر إجازة مدرسية مطولة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1445هـ.
توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص المكافآت الممنوحة للعسكريين
أفاد حساب المواطن، بأنه يتم مراجعة بيانات المستفيدين بشكل دوري للتأكد من مدى استحقاقهم الدعم من عدمه.
ينتهي اليوم.. لا يفوتك التسجيل على الوظائف العسكرية بـ "الجوازات"
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للجوازات "رجال" على رتبة "جندي".
6 خطوات للاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 6 خطوات للاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي.
"الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على مكة والمدينة والرياض ومعظم المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
الأول من نوعه.. تأهل "سبل" لجائزة أفضل مكتب مشاريع في العالم
تأهلت مؤسسة البريد السعودي "سبل" للمنافسة على لقب أفضل مكتب إدارة مشاريع في العالم، وذلك بعد حصولها على جائزة أفضل مكتب إدارة مشاريع على مستوى قارة آسيا والمحيط الهادئ.
53 % زيادة في الإيرادات غير النفطية للمملكة بالربع الثالث من 2023
قفزت الإيرادات غير النفطية في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 53%، على أساس سنوي.
سرقة مراسل "بي بي سي" على الهواء.. لن تصدق رد فعله!
تعرض مراسل تلفزيوني للسرقة أثناء ظهوره في بث مباشر بلندن، دون أن يصدر منه أي تصرف مفاجئ.
السكتة الدماغية.. 9 فئات أكثر عرضة للإصابة بها
تحدُث السكتة الدماغية الإقفارية عندما تنقطع إمدادات الدم عن جزء من الدماغ أو تنخفض؛ ما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية. وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق.
يصعب اختراقها.. أفضل طريقة لاختيار كلمة مرور قوية
كشف خبير أمني عن طريقة مدهشة لاختيار كلمة مرور قوية، عبر استخدام الرموز التعبيرية، مما يجعلها أكثر أمانًا مع الحروف والأرقام.