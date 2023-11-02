الخميس، 18 ربيع الثاني 1445 ، 02 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أمطار وسيول على هذه المناطق ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

أهم 10
أهم 10
أ أ

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

مع بداية آخر إجازة مطولة.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول
يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة والكوادر الإدارية والتعليمية، اليوم الخميس، بآخر إجازة مدرسية مطولة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1445هـ.

توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص المكافآت الممنوحة للعسكريين
أفاد حساب المواطن، بأنه يتم مراجعة بيانات المستفيدين بشكل دوري للتأكد من مدى استحقاقهم الدعم من عدمه.

ينتهي اليوم.. لا يفوتك التسجيل على الوظائف العسكرية بـ "الجوازات"
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للجوازات "رجال" على رتبة  "جندي".

6 خطوات للاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 6 خطوات للاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي.

"الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على مكة والمدينة والرياض ومعظم المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

الأول من نوعه.. تأهل "سبل" لجائزة أفضل مكتب مشاريع في العالم
تأهلت مؤسسة البريد السعودي "سبل" للمنافسة على لقب أفضل مكتب إدارة مشاريع في العالم، وذلك بعد حصولها على جائزة أفضل مكتب إدارة مشاريع على مستوى قارة آسيا والمحيط الهادئ.

53 % زيادة في الإيرادات غير النفطية للمملكة بالربع الثالث من 2023
قفزت الإيرادات غير النفطية في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 53%، على أساس سنوي.

سرقة مراسل "بي بي سي" على الهواء.. لن تصدق رد فعله!
تعرض مراسل تلفزيوني للسرقة أثناء ظهوره في بث مباشر بلندن، دون أن يصدر منه أي تصرف مفاجئ.

السكتة الدماغية.. 9 فئات أكثر عرضة للإصابة بها
تحدُث السكتة الدماغية الإقفارية عندما تنقطع إمدادات الدم عن جزء من الدماغ أو تنخفض؛ ما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية. وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق.

يصعب اختراقها.. أفضل طريقة لاختيار كلمة مرور قوية
كشف خبير أمني عن طريقة مدهشة لاختيار كلمة مرور قوية، عبر استخدام الرموز التعبيرية، مما يجعلها أكثر أمانًا مع الحروف والأرقام.

اقرأ أيضا

خادم الحرمين وولي العهد
10:49 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. خادم الحرمين وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الفلسطينيين في غزة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
8:45 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

أعلاها 35 وأقلها 9.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم

8098989
8:37 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

أمطار وسيول وشلالات.. شاهد ماذا يحدث بالرياض والمدينة والشرقية؟

الجرائم المعلوماتية
8:21 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

67 % زيادة في عدد الجرائم المعلوماتية خلال 2023

اقرأ أيضا

مع بداية آخر إجازة مطولة.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

منج وزارة النقل صلاحية الضبط وإيقاع الجزاءات

رعد وبرق.. شاهد غزارة الأمطار مع جريان سيول وشي غرب المجمعة بالرياض

عاجل.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على مكة والمدينة والرياض ومعظم المناطق

الأول من نوعه.. تأهل "سبل" لجائزة أفضل مكتب مشاريع في العالم

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 4:54 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. المملكة ترد على الأعمال العدائية بغزة و"إنذار أحمر" بهذه المناطق

أخبار السعودية 4:29 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. إطلاق مخطط مطار أبها ومئات الوظائف بـ نيوم للخريجين

أخبار السعودية 2:02 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. مبادرة الإعفاء من الغرامات وبشرى من حساب المواطن

أخبار السعودية 12:43 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. بشرى رواتب المعلمين وحساب المواطن يرد على البنوك بهذا الإجراء

اقرأ أيضا

2023-11-02_01-35-29
3:00 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. .. أكبر مداهمة بجدة ومفاجأة عن ضبطية داخل مصنع كبير

F94m79JWwAAN4ou
2:52 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

عواصف شديدة وأمطار غزيرة تسقط الأعمدة في هدى الشام (صور)

الكليات العسكرية
2:43 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

بعد موافقة مجلس الوزراء.. تعرف على الشروط الجديدة للقبول بالكليات العسكرية

وزارة الداخلية
2:10 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

مساعد وزير الداخلية يشهد حفل تخريج الدورة التأهيلية على أعمال الدفاع المدني

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

خادم الحرمين وولي العهد
10:49 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. خادم الحرمين وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الفلسطينيين في غزة

أهم 10
10:06 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أمطار وسيول على هذه المناطق ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

ولي العهد
9:51 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

خبراء يكشفون عن فوائد قرار الاعتماد على التاريخ الميلادي في التعاملات

فغ5 765
9:40 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

خدمة اليوم.. 7 خطوات لتقديم شكاوى الإنترنت والهاتف المصرفي

حساب المواطن
9:34 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص المكافآت الممنوحة للعسكريين

الجوازات
8:09 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

ينتهي اليوم.. لا يفوتك التسجيل على الوظائف العسكرية بـ "الجوازات"