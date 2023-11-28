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رابط التقديم.. هيئة التخصصات الصحية تطرح وظائف قانونية وهندسية بالرياض

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
أ أ
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أعلنت هيئة التخصصات الصحية عن توفر وظائف قانونية وهندسية في مقرها الرئيس بالرياض، للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية

1- أخصائي قانوني.
2- مهندس ديف أوبس.

التخصصات المطلوبة

- القانون
- الهندسة
- علوم الحاسب
- أو ما يعادلهم

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط (اضغط هنا).

9552 خريجًا من البورد وبرامج الأكاديمية الصحية

وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، احتفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أمس الاثنين، بتخريج 9552 خريجًا وخريجة من برامج البورد السعودي وبرامج الأكاديمية الصحية للعام 2023م، وذلك في ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود.

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