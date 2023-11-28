رابط التقديم.. هيئة التخصصات الصحية تطرح وظائف قانونية وهندسية بالرياض

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أعلنت هيئة التخصصات الصحية عن توفر وظائف قانونية وهندسية في مقرها الرئيس بالرياض، للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي: اضافة اعلان





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9552 خريجًا من البورد وبرامج الأكاديمية الصحية

