رابط التقديم.. هيئة التخصصات الصحية تطرح وظائف قانونية وهندسية بالرياض

أعلنت هيئة التخصصات الصحية عن توفر وظائف قانونية
وهندسية في مقرها الرئيس بالرياض، للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى على
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المسميات الوظيفية
1- أخصائي قانوني.
2- مهندس ديف أوبس.
التخصصات المطلوبة
- القانون
- الهندسة
- علوم الحاسب
- أو ما يعادلهم
طريقة التقديم
التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب
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9552 خريجًا من البورد وبرامج الأكاديمية الصحية
وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، احتفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أمس
الاثنين، بتخريج 9552 خريجًا وخريجة من برامج البورد السعودي وبرامج الأكاديمية
الصحية للعام 2023م، وذلك في ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود.