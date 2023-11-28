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شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية

برنامج سكني
برنامج سكني
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حدد برنامج سكني، شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية.
وتتمثل الشروط وفق ما أعلن البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، في الآتي: اضافة اعلان
1- أن يكون مواطن/ة سعودي/ة.
2- أن تكون الاستفادة تتعلَّق بالمسكن الأول للمواطن.
3- أن تشمل الضريبة أحد الأوجه التالية:
-شراء مسكن جاهز.
-وحدات تحت الإنشاء.
-شراء بيت عظم مُصدرة له شهادة إتمام بناء.


معايير مبادرة تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول

وتنص مبادرة تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول على عددٍ من المعايير ومنها:
-تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بسداد ضريبة القيمة المضافة (5%) بما لا يزيد عن (1.000.000) ريال سعودي، من إجمالي قيمة مبلغ المسكن الأول للمواطن.
-يدفع المستفيد القيمة المتبقية التي تزيد عن مبلغ الدعم إن وجدت.
-لا تتحمل الدولة الضريبة على الأراضي أو البناء الذاتي.
-مميزات مبادرة تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول
-الوحدات المتاحة للدعم تشمل كلًّ من الفلل و الشقق والوحدات السكنية.
-يشمل مبلغ الدعم للوحدات السكنية البالغة قيمتها مليون ريال.
-يصل مبلغ الدعم إلى 50 ألف ريال.

شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 - أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 - كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 - كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 - إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 - أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 - ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.
7 - أن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.
8 - ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.
9 - ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني مسكنًا حكوميًا .
10- أن يكون المتقدم زوجًا أو أبًا أو من يعول الأسرة، أو امرأة "زوجة، أم" فقط.

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