الإثنين، 13 جمادى الأولى 1445 ، 27 نوفمبر 2023

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أخبار السعودية.. توضيح عاجل بشأن تقديم موعد صرف معاش الضمان وعشرات الوظائف بعدة مدن

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

موعد وطريقة معرفة أهلية الضمان الاجتماعي 1445
معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين.

"الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح وأتربة على مكة والرياض
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا من أمطار خفيفة ورياح نشطة وأتربة مثارة على منطقتي مكة المكرمة والرياض.

محامي: السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة المتسترين (فيديو)
كشف المحامي خالد الخميس، أن القانون لا يعفي المتستر على الأجنبي المخالف، وأن هناك العديد من الجرائم الخطيرة قد تطال المتسترين.

تحذير من سفارة المملكة في جورجيا للمواطنين بسبب هذا الأمر
أصدرت سفارة المملكة في جورجيا، تحذيرًا عاجلاً للمواطنين بسبب العواصف البحرية والأعاصير.

توضيح مهم بشأن تقديم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي والحقيبة المدرسية
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا مهمًا تقديم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة 24 لشهر نوفمبر الجاري.

هل يحق للعزباء المقيمة مع والديها الاستفادة من الدعم السكني؟
قال برنامج سكني، إنه لايحق العزباء الاستفادة من الدعم السكني لعدم انطباق الشروط عليها.

بالخطوات.. تعرف على الخدمة المطوّرة لتجديد رخصة السير عبر أبشر
كشفت المديرية العامة للأمن العام، عن استمرار الخدمة المطوّرة لتجديد رخصة السير عبر أبشر، وأنه يمكن الحصول على الوثائق بعد تجديدها في وقت أسرع دون الحاجة لزيارة مقار المرور.

5 استفسارات لقياس رضا المعتمرين وزوار المدينة المنورة
شمل استطلاع رأي عن قياس رضا المعتمرين والزائرين لموسم عمرة 1445 هذا العام 5 استفسارات تقدمها سؤال: هل زرت المدينة المنورة؟

طرح عشرات الوظائف للعمل في عدة مدن
أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:

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