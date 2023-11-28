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عاجل.. بشرى من الخطوط السعودية بشأن الرحلات الداخلية بالمملكة وأسعار التذاكر

الخطوط السعودية
الخطوط السعودية
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تزايدت شكاوى المسافرين من عدم توافر رحلات طيران داخلية كافية بين مدن المملكة.
وقال رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية، خالد طاش في مقابلة مع فضائية "روتانا خليجية"، إن "هذه واحدة من أكبر تحدياتنا.

واليوم الخطوط السعودية تخدم 27 مطارًا بالمملكة، والمطارات الجديدة في ازدياد سنوي، ومنها مطار العلا، مطار نيوم، ومطار البحر الأحمر الذي بدأ العمل للتو".

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زيادة رحلات طيران "أديل"

وأوضح طاش، أن الكثير من هذه الرحلات يدعم من خلال طيران "أديل"، لافتًا إلى أن الأخيرة ستزيد من عدد الرحلات الداخلية بين مدن المملكة. 
وأشار إلى أن الطيران الداخلي يعد مجديًا من الناحية الاقتصادية، نافيًا توجه الخطوط الجوية السعودية لتعليق الرحلات الداخلية بالمملكة.

 



ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات الداخلية

من جهة أخرى، اعترف رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية بارتفاع أسعار التذاكر خاصة أسعار الرحلات الداخلية. 
وبرر الزيادة بأن "قطاع الطيران يعتمد بشكل أساسي على التكلفة، وهوامش الربح فيه ضئيلة، حيث تحقق الشركات المتميزة عوائد بنسبة 10 في المئة، فيما تدخل من 30 إلى 40 في المئة من تكلفة قيمة التذكرة في سعر الوقود.
وقال رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية، إن أسعار الوقود ارتفعت على الخطوط السعودية إلى 70 في المئة، دون أن يكون للشركة علاقة بالأمر.
وأرجع الزيادة إلى التضخم الذي يشهده العالم على كل المستويات، سواءً في أسعار الخدمات، وقطع الغيار، والتأخر في سلاسل الإمداد. عالميًا وليس محليًا. 
وأوضح أنه لا يمكن فرض أسعار على تذاكر الطيران، لأنه سوق حر ولا يستطيع أحد منع شركات الطيران من رفع أسعار التذاكر، لكن الزيادة المبالغ فيها قد تسبب في المقابل خسائر للشركات نتيجة الإحجام عن استخدامها. 


حلول للمشكلة

وبين رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية، أن هناك حلولاً لتلك المشكلة، تتمثل في العمل على تخفيض التكلفة، وتشجيع الناس على الحجز المبكر، الأمر الذي يساعد المسافر وشركات الطيران. 
وتابع: "ضاعفنا العروض الترويجية لتخفيض أسعار التذاكر ثلاثة أضعاف هذا العام مقارنة بالعام الماضي"، موضحًا أنه خلال شهري أغسطس طرحت الخطوط السعودية عروضًا محلية ودولية بمناسبة اليوم الوطني، باعت خلالهما مليون تذكرة بأسعار مخفضة. 
وأشار إلى أن الشركة ستدعم الرحلات الداخلية بالمملكة من خلال استخدام الطيران الاقتصادي قليل التكلفة.

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