"الصحة الخليجي" يطلق حملة للتوعية بالسلامة المرورية

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أطلق مجلس الصحة الخليجي حملة توعوية للتوعية بالسلامة المرورية تحت شعار "لا فيك ولا في الحديد" وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز السلامة العامة.





التوعية بالسلامة المرورية



أهم منتجات الحملة



يأتي ذلك بهدف تعزيز الوعي حول أهمية السلامة على الطرق، وخصوصًا بين المراهقين والشباب.وتأتي الحملة تلبية لتصدر حوادث المرور من بين المسببات الرئيسة للوفيات حول العالم، مستهدفة تغيير السلوكيات الخطرة والتشجيع على التزام القوانين المرورية.ووفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية تتسبب الحوادث المرورية بما يقرب من 3700 وفاة كل يوم، حيث تحتل المركز الثامن لمسببات الوفاة على مستوى العالم لجميع الفئـات العمرية والسبب الرئيس لوفاة الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عامًا.وتتضمن الحملة العديد من المنتجات المهمة، من بينها فيديو رئيس يسلط الضوء على:- أهمية ربط حزام الأمان.- التقيد بالسرعات المحددة.- تجنب استخدام الجوال أثناء القيادة.- دليلاً توعوياً يهدف إلى إرشاد الشباب إلى السلوكيات القيادية الآمنة.- اختبارًا علميًا يتيح للمشاركين تقييم مستوى معرفتهم بالسلامة المرورية وسلوكيات القيادة الآمنة.- تقديم نصائح مخصصة استنادًا إلى النتائج لتحسين أدائهم على الطريق.