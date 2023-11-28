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أمير القصيم: الجمعيات الأهلية والخيرية كيانات للعمل الخيري وليست للوجاهة

أمير القصيم
أمير القصيم
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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أن الجمعيات الأهلية والخيرية ليست للوجاهة أو منصب اجتماعي بل كيانات للعمل الخيري الذي يحتاج إلى الأعمال أكثر من الأقوال واحتساب الأجر والإنسانية المتجذرة بالمجتمع.اضافة اعلان

الجمعيات الخيرية والأهلية


جاء ذلك ، خلال الجلسة الأسبوعية لسموه في قصر التوحيد بمدينة بريدة التي عقدت مساءأمس الاثنين، بحضور أصحاب الفضيلة والمسؤولين والأعيان والأهالي بالمنطقة ، والتي كانت بعنوان : الجمعيات الخيرية .. مالها وماعليها.
وذلك بمشاركة مدير عام الإدارة العامة للإشراف الفني على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس سليمان الهويسين.
وأشار أمير منطقة القصيم بأن الجمعيات الأهلية والخيرية عليها مسؤولية عظيمة وتحمل على كاهلها إبراء الذمة لما يصب فيها من أموال واوقاف ، لافتاً مصداقية الجمعيات الخيرية تعزز الثقة لدى الباذلين والمتبرعين وهذا الذي يجب على الجمعيات أن تتحلى به وتكون على مستوى كبير من الشفافية وإبراء الذمه.

برامج الحوكمة


وبيّن أمير منطقة القصيم خلال الجلسة الأسبوعية أهمية أن يراعي القائمين على الجمعيات تطبيق برامج الحوكمة للجمعيات الخيرية والقطاعات غير الربحية في غاية الأهمية وتطمئن الباذلين بأن تبرعاتهم توجه إلى مستحقيهاوقال سموه : أن العمل الخيري في بلادنا هو عمل تطوعي وخيري ابتغاء للأجر.
وهذا هو ديدن أبناء هذا الوطن ، ويدل بأن المجتمع خيري غرست فيه هذه الفطرة إبتغاءاً للأجر والمثوبة من عند الله وأضاف سموه بأنه يطمح في مزيد من تفاعل الجمعيات الخيرية للمشاركة في برامج الإسكان كما اشيد بنجاح كثير من الجمعيات الخيرية بالمنطقة في تنفيذ برامج الإسكان لانها من اهم الاعمال الخيرية لتوفير السكن للمحتاجين واستعرض سموه تجربة المنطقة في برنامج السقيا والأثر الإجتماعي له في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

مبادرة التوازن الخيري


وأشار سموه إلى ما تحقق لمبادرة التوازن الخيري ، الذي كان له دورا كبيرا في دعم الجمعيات الغير قادرة وتمكينها للقيام بدورها لتحقيق مستهدفاتها.
وشهدت الجلسة مشاركة المتحدث الرئيسي مدير عام الإدارة العامة للإشراف الفني على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية المهندس سليمان الهويسين ، الذي استعرض الجهود التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين عمل الجمعيات والإشراف على أدوارها فنياً بالتكامل مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، تساهم في دعم احتياجات المجتمع التنموية .

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