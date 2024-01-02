أخبار السعودية.. موعد إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن وشروط صرف الضمان المطور

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
الكشف عن موعد صرف الدفعة 74 من حساب المواطن
حدد حساب المواطن، موعد صرف الدفعة 74 – لشهر يناير، وذلك في أعقاب صدور توجيه ملكي باستمرار العمل بالبرنامج بآليته الحالية حتى نهاية عام 2024.
"الموارد البشرية": إثبات الاستقلالية شرط لاستمرار صرف الضمان المطور
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن إثبات السكن والاستقلالية شرط أساسي لاستمرار صرف الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين.
منذ 37 عامًا.. مدينة بالمملكة تسجل أعلى تكرار لانخفاض الحرارة في يناير
أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، وبناءً على تقارير أشهر يناير في الفترة من عام 1985 م إلى 2022 م، سجلت أعلى تكرار لانخفاض درجات الحرارة.
لأول مرة إجازة مطولة لمنتصف الفصل الدراسي الثاني
مع نهاية هذا الأسبوع، تحل للمرة الأولى إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، التي يتمتع بها طلاب المدارس لمدة 9 أيام.
إغلاق طريق "الدمام – الرياض" 120 يومًا ونداء لقائدي المركبات
أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن بدء أعمال الصيانة وإغلاق جزئي لطريق الدمام - الرياض الرئيس باتجاه الدمام من تقاطع جسر الصناعية.
تعرّض الموظف لحادث أثناء ذهابه إلى العمل.. هذا هو الموقف القانوني
كشف المستشار في الموارد البشرية ماجد القعيط، عن طبيعة حالات الإصابة بالعمل، التي تلزم المنشأة بعلاج الموظف وتحمل جميع النفقات اللازمة.
براتب 7 آلاف ريال.. رابط وخطوات الحصول على وظيفة في هيئة التخصصات الصحية
كشفت هيئة التخصصات الصحية، عن استمرار التقديم في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف، برواتب تصل إلى 7,020 ريالاً وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
سارع بالتقديم.. الموارد البشرية تطرح عشرات الوظائف في مختلف المناطق
أعلنت وزارة الموارد البشرية "بوابة العمل عن بعد"، عن توفر 39 وظيفة متنوعة للرجال والنساء في مناطق المملكة لحملة كافة المؤهلات.
هل يعد سجل الأسرة وثيقة سفر؟.. توضيح مهم من الجوازات
تفاعلت الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن سجل الأسرة وما إذا كان يصلح كوثيقة للسفر أم لا.