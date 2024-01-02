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عاجل.. هل يعد سجل الأسرة وثيقة سفر؟.. توضيح مهم من الجوازات

الجوازات
الجوازات
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تفاعلت الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن سجل الأسرة وما إذا كان يصلح كوثيقة للسفر أم لا.

هل يعد سجل الأسرة وثيقة سفر؟اضافة اعلان


وتساءل المستفيد قائلا:  "هل تكفي بطاقة العائلة لدخول الأطفال إلى دول الخليج والأب مو معنا أو يلزم جواز أبي.. أستفسر عن حجم صورة الجواز".

وردا على ذلك، قالت الجوازات: " سجل الأسرة لا يعد وثيقة سفر، يجب إصدار جواز سفر مستقل لكل شخص".

في وقت سابق، تلقى حساب خدمة العملاء التابع لمديرية الجوازات استفسارا حول إمكانية السفر لإحدى الدول الخليج أثناء تجديد الجواز.

السفر لدول الخليج بالهوية الوطنية:


وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه : " السلام عليكم.. أنا قدمت تجديد جواز سفر أقدر أسافر البحرين بالهوية الوطنية؟".

وجاء الرد : " وعليكم السلام، لا يمكن السفر باستخدام الجواز الحالي أو الجواز الجديد أو الهوية الوطنية حتى يتم تسليم الجواز القديم وتفعيل الجواز الجديد".

اختلاف الصورة:


وفي وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال بشأن إمكانية تغيير صورة الإقامة.

وأضافت: "في حال وجود اختلاف كبير في الشكل يتطلب تغيير صورة هوية مقيم، يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك، ويشترط سريان صلاحية جواز السفر".

هروب السائق:

كما تفاعلت الإدارة العامة للجوازات أيضا مع سؤال أحد الأشخاص بشأن إنهاء كفالة سائق بعد هروبه.

وقال المواطن : كان عندي سائق خاص وهرب قبل سنة وسويت بلاغ هروب وتم إسقاطه من كفالتي. والآن يرغب العودة للعمل عندي مرة ثانية. هل هذا ممكن. وكيف الطريقة لو سمحتم.

وردا على ذلك، قالت الجوازات : "لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية بعد مرور 15 يومًا من تاريخ البلاغ، ويمكنك التواصل مع وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية للإفادة".

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