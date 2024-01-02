عاجل.. "الموارد البشرية": إثبات الاستقلالية شرط لاستمرار صرف الضمان المطور

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن إثبات السكن والاستقلالية شرط أساسي لاستمرار صرف الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين. اضافة اعلان

وأضافت الوزارة أن ذلك يتم من خلال توفير صك ملكية أو عقد إيجار أو وثيقة إثبات سكن من جهة حكومية "سكن حكومي"، وفقًا لـ"عكاظ".





الضمان الاجتماعي المطور



إثبات السكن للمستقل في الضمان المطور



طريقة إثبات السكن في الضمان المطور



كيف أثبت استقلالية السكن في الضمان؟



الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين



وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، محمد الرزقي، إلى أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يستهدف الفئات الأشد حاجة في المجتمع بغض النظر عن التصنيف السابق للحالة الاجتماعية.وأوضح بأن النظام يسعى إلى تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجاً واستحقاقاً.وأضاف، تضمن أحكام النظام الحالي وصول المعاش للمستحقين مع تمكينهم من السعي لتحقيق الاستقلال المالي ودعمهم للتحول من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين في المجتمع، مع رقابة عالية ومتابعة مستمرة لتحقيق أهداف النظام.ولفت الرزقي، بأن إعمالاً للبند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (292)، الذي نص على أن على الجهات الحكومية، التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار، الاستعانة بشبكة «إيجار» للتحقق من العقد.وأكد أن إثبات السكن للمستقل يتم بتقديم عقد إيجار أو صك ملكية أو وثيقة إثبات سكن من جهة حكومية لمن يسكن في سكن حكومي.كما بين، أنه في حال ظهرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يمكن للمستفيد تقديم اعتراض مشتملاً ما يثبت حالة سكنه، وستعمل الوزارة من خلال الباحثين الميدانيين على زيارة المستفيدين والتأكد من صحة البيانات.وتتطلب الوزارة ضرورة إثبات السكن كان إيجار أو ملك من خلال بعض الخطوات وهي كالاتي.1- ‏يتم الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.2- ثم يتم اختيار الخدمات ثم الضمان الاجتماعي المطور.‏3- نتأكد من تسجيل الدخول وإدخال كافة البيانات بشكل صحيح.‏4- يتم الدخول على إدراج بيانات السكن ثم الضغط عليه التالي.5- ثم يتم إرفاق بيانات الاملاك والصكوك الخاصة بك.‏6- يتم الضغط على تأكيد المعلومات بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة.7- يقوم بإرسال رسالة نصية تؤكد إتمام إجراءات إثبات السكن.لابد من إثبات السكن لكل أنواعه سواء كان السكن مملوكًا أو موروث أو إسكان حكومية أو خيري، ولا من وضع عقد الإيجار إذا كان السكن مستأجر، إلى جانب ذلك السكن الحكومي للطلاب والعسكريين، ويتم إرفاق المستندات ورفعها على منصة الدعم والحماية الاجتماعية لإثبات السكن.وفي حالة وجود أي استفسارات أو تساؤلات بخصوص الضمان الاجتماعي المطور يمكن الاستعانة برقم خدمة العملاء الخاص بالوزارة وهو 19911، وهو متاح إلى جميع المستفيدين على مدار اليوم للإجابة على كافة الاستفسارات، كذلك يمكن الاستعانة بالحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين عبر منصة "إكس".