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عاجل.. براتب 7 آلاف ريال.. رابط وخطوات الحصول على وظيفة في هيئة التخصصات الصحية

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التخصصات الصحية
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كشفت هيئة التخصصات الصحية، عن استمرار التقديم في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف، برواتب تصل إلى 7,020 ريالاً وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

رابط وخطوات الحصول على وظيفة في الصحة براتب 7 آلاف ريال

مسمى البرنامج:
- فني رعاية مرضى.

شروط الحصول على وظيفة في الصحة براتب 7 آلاف ريال

1 - ليس على رأس العمل.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - أن يكون مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل "طاقات". 
4 - حاصلاً على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الإنجليزية المعتمد STEP 52 وأعلى. 
5 - ألا يكون المستفيد طالبًا أو موظفًا في القطاع الخاص أو العام، أو لديه سجل تجاري أو يتقاضى راتبًا تقاعديًا. 
6 - درجة البكالوريوس في تخصص "أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية، فيزياء طبية، علم حيوان، علم نبات، علوم طبية حيوية".

المستندات المطلوبة

أن يرفق المتقدم: 
1- شهادة بكالوريوس في التخصصات المطلوبة.  
2- السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي. 
3- معادلة شهادة البكالوريوس في حال كانت شهادة المتقدم صادرة من خارج المملكة. 

مدة البرنامج

- مدة 12 شهر.


المكافأة

- نعم، يوجد مكافأة للبرنامج

 ملاحظات

1 - الاختبار المعتمد للتقديم على البرنامج هو اختبار STEP فقط.
2 - سيتم اعتماد درجة اختبار STEP من خلال منصة قياس.
3 - درجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) المطلوبة هي 52.
4 - الرجاء التأكد من مدة صلاحية اختبار  STEP  مع العلم أنها لمدة 3 سنوات فقط.
5 - يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وسيتم استبعاد من لم يرفق أي مستند مطلوب.
6 - تاريخ بدء البرنامج شهر مارس 2024، قابل للتغيير.
7 - سيتم استبعاد أي مقبول في أي برنامج إذا تبين عدم استيفائه للشروط المطلوبة حتى بعد بدء البرنامج.
8 - في حال تم التقديم على أكثر من برنامج واستيفاء جميع الشروط بالإضافة إلى شرط المفاضلة ستتم دعوتك لمقابلة واحدة أيهما يأتي أولا.
9 - في حال انسحاب جهة التوظيف، سيتم إلغاء طلبات المرشحين لنفس جهة التوظيف، وسيتم إشعار المرشح بذلك عبر البريد الالكتروني. 

موعد التقديم

- التقديم بدأ يوم الأحد بتاريخ 1445/06/11هـ الموافق 2023/12/24م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/06/24هـ الموافق 2024/01/06م.

طريقة التقديم

- من خلال الدخول على هذا الرابط (اضغط هنا).

خطوات التقديم وظائف وزارة الصحة

1 - الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة من “هنا“.
2 - تسجيل الدخول عن طريق إدخال الاسم وكلمة المرور.
3 - الضغط على كلمة خدمات، ثم كلمة خدمات التوظيف.
4 – الانتقال إلى أيقونة ابدأ الخدمة.
5 - اختيار الوظيفة.
6 - إدخال البيانات المطلوبة منه.
7 - ضغط على كلمة تسجل بعد إدخال كافة البيانات.
8 - إدخال رسالة التحقق التي وصلت له على الهاتف ويقوم برفع الأوراق والمستندات.
9 - الضغط على حفظ البيانات.

طرق التواصل مع وزارة الصحة

وبعد التقديم على الوظائف يحتاج المتقدم لمتابعة استجابة الأوراق الخاصة به وطرق التواصل هي:
1 - من خارج المملكة :00966920005937.
2 - البريد الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة والوصول إليه “من هنا“

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