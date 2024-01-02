عاجل.. براتب 7 آلاف ريال.. رابط وخطوات الحصول على وظيفة في هيئة التخصصات الصحية

أ أ

كشفت هيئة التخصصات الصحية، عن استمرار التقديم في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف، برواتب تصل إلى 7,020 ريالاً وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





رابط وخطوات الحصول على وظيفة في الصحة براتب 7 آلاف ريال



شروط الحصول على وظيفة في الصحة براتب 7 آلاف ريال



المستندات المطلوبة



مدة البرنامج



مسمى البرنامج:- فني رعاية مرضى.1 - ليس على رأس العمل.2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.3 - أن يكون مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل "طاقات".4 - حاصلاً على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الإنجليزية المعتمد STEP 52 وأعلى.5 - ألا يكون المستفيد طالبًا أو موظفًا في القطاع الخاص أو العام، أو لديه سجل تجاري أو يتقاضى راتبًا تقاعديًا.6 - درجة البكالوريوس في تخصص "أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية، فيزياء طبية، علم حيوان، علم نبات، علوم طبية حيوية".أن يرفق المتقدم:1- شهادة بكالوريوس في التخصصات المطلوبة.2- السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.3- معادلة شهادة البكالوريوس في حال كانت شهادة المتقدم صادرة من خارج المملكة.- مدة 12 شهر.





المكافأة



ملاحظات



موعد التقديم



طريقة التقديم



خطوات التقديم وظائف وزارة الصحة



طرق التواصل مع وزارة الصحة

