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عاجل.. لأول مرة إجازة مطولة لمنتصف الفصل الدراسي الثاني

المدارس1
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
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مع نهاية هذا الأسبوع، تحل للمرة الأولى إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، التي يتمتع بها طلاب المدارس لمدة 9 أيام.
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إجازة مطولة لمدة 9 أيام

وتأتي هذه الإجازة المطولة لمدة 9 أيام، بعد وضع ضوابط الإجازات المطولة، وتحويل الدارسة من فصلين دراسيين إلى ثلاثة فصول دراسية، وتبدأ الإجازة مع نهاية يوم الخميس، ويعود الطلاب للمدارس في الثاني من رجب.
ويؤدي طلاب وطالبات الجامعات اختبارات الفصل الدراسي الأول بعد تحويل بعض الجامعات بداية العام الدراسي من ثلاثة فصول دراسية إلى فصلين دراسيين.

الجامعات تختبر طلابها قبل بداية الإجازة

وبدأت الجامعات في اختبار طلابها من الأسبوع الماضي، وستستمر في ذلك هذا الأسبوع قبل التمتع بإجازة ما بين الفصلين الدراسيين.
وتنفذ إدارات المدارس في هذا الأسبوع عددًا من الإجراءات، لضمان الانضباط من خلال إجراء الاختبارات الفصلية للطلاب، والتواصل مع الأسر، لتوعيتهم بأهمية الانضباط والالتزام بالحضور.

التقويم الدراسي الجديد لعام 1446هـ

وأعلنت وزارة التعليم، في وقت سابق، التقويم الدراسي الجديد للعام 1445 للتعليم العام، الذي يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا.
ويشمل 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة في أثناء العام الدراسي، إلى جانب 68 يومًا الإجازة الصيفية كاملة.

10 إجازات متنوعة منها 4 مطولة

ويحتوي التقويم الدراسي الجديد على 10 إجازات متنوعة، منها 4 إجازاتٍ مطوَّلة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر.

الجامعات لها حق تعديل الإجازة وفق ضوابط

ويمنح التقويم الدراسي للعام 1445 الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس السعودية في الخارج ومدارس الجاليات، مرونة التعديل وفق ضوابط محددة.
وجرى تحديد بداية الدراسة للعام الدراسي 1446 / 1447 يوم الأحد 14 / 2 / 1446 الموافق 18 / 8 / 2024.

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