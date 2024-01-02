عاجل.. الكشف عن موعد صرف الدفعة 74 من حساب المواطن

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حدد حساب المواطن، موعد صرف الدفعة 74 – لشهر يناير، وذلك في أعقاب صدور توجيه ملكي باستمرار العمل بالبرنامج بآليته الحالية حتى نهاية عام 2024. اضافة اعلان





أهلية حساب المواطن



اهلا بك، انطبقت عليك شروط الاهلية لدورة شهر" يناير " وفي حال كنت مستحق سيشملك الدعم بتاريخ " 10 يناير ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩⁩ ، نسعد بخدمتك January 2, 2024

تمديد حساب المواطن



تطوير وتعديل ضوابط حساب المواطن



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

