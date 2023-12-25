الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

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10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. نتائج ترشيح كلية الملك خالد العسكرية وشروط استخدام حافلات النقل العام

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

هيئة النقل: هذه عقوبة عدم "إبراز الهوية" لمستخدمي حافلات النقل العام
أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، أنه سوف يُطلب من كل شخص يصعد حافلات النقل العام إبراز هويته.

سحب ممطرة ورياح وضباب على الرياض ومعظم مناطق المملكة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، بأن السماء تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة.

قبل إيقاف الخدمات.. "مدد": 10 أيام للمنشآت لتبرير مخالفات تأخر الرواتب
قلصت منصة «مدد» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فترة تبرير المنشآت عن سبب تأخر صرفها رواتب العاملين إلى 10 أيام بعد أن كانت المهلة المقررة سابقاً 30 يوماً.

تفاصيل شكوى المعلمين والمعلمات لـ"نزاهة" ضد العقود المكانية

طالبت إحدى المعلمات، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، بمناقشة عقود المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم وفق نظام العقود في ١٤٤٤هـ.

طريقة ورابط الاستعلام عن نتائج ترشيح كلية الملك خالد العسكرية
أعلنت كلية الملك خالد العسكرية، عن نتائج الترشيح للمرحلة التالية من الإجراءات لحملة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 1445هـ، من خلال الرابط الموضح أدناه.

هل يجوز أن يتنازل مستفيد الأرض المجانية لصديقه؟.. رد من سكني
قال برنامج سكني، إنه لا يجوز التنازل عن الدعم السكني إلا بين الزوجين فقط.

إحصائية صادمة.. 135 ألف طفل رضيع في غزة فقدوا احتياجاتهم الغذائية
وثق مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة في تقرير له، تراجع الحالة الغذائية والصحية لنحو 135 ألف طفل رضيع في قطاع غزة دون سن الثانية من عمرهم، مع استمرار العدوان الصهيوني لليوم 79.

تُجمّد الجسم لدقائق.. كل ما تريد أن تعرفه عن شلل النوم
تصف المصادر الطبية ظاهرة شلل النوم بأنها حالة يصاب فيها الشخص بعجز مؤقت عن الحركة يحدث مباشرة بعد النوم أو الاستيقاظ.

حتى لا يتفاقم المرض.. 7 نصائح لمنع النسيان وتقوية الذاكرة
يتعرض الكثير من الأشخاص لنسيان العديد من الأشياء، مثل مفاتيح السيارة، وحافظة النقود، وقائمة البقالة، واسم شخص التقيته للتو، وهذه ظاهرة عامة يعاني منها كثير من الناس.

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