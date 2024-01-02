إغلاق طريق "الدمام – الرياض" 120 يومًا ونداء لقائدي المركبات

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أعلنت
أمانة المنطقة الشرقية، عن بدء أعمال الصيانة وإغلاق جزئي لطريق الدمام - الرياض
الرئيس باتجاه الدمام من تقاطع جسر الصناعية.
إغلاق
طريق "الدمام – الرياض" 120 يومًاوأوضحت
أنه بالتعاون مع قيادة أمن الطرق بالمنطقة الشرقية، فإنها قررت بدء أعمال الصيانة
وإغلاق جزئي لطريق الدمام - الرياض الرئيس باتجاه الدمام من تقاطع جسر الصناعية
وحتى تقاطع طريق أبو حدرية وذلك على الطريق الرئيس باتجاه الدمام وبطول 11 كم.
أعمال
الصيانة ستقوم على 3 مراحلوأضافت
أن أعمال الصيانة ستقوم على 3 مراحل وبإغلاق جزئي للطريق بطول 3,5 كيلو متر،
ولمدة 40 يومًا للمرحلة الواحدة.
سيتم
إغلاق المخارج والمداخل على الطريقوبينت
أنه سيتم إغلاق المخارج والمداخل على الطريق حسب حاجة العمل ابتداءً من يوم غد الأربعاء
بتاريخ 21 جمادى الثاني 1445 هـ الموافق: 3 يناير 2024م.
مناشدة
قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المروروأكدت
الأمانة أن أعمال الصيانة تهدف إلى تحسين السلامة المرورية على الطريق ورفع مستوى
الخدمة المقدمة لمستخدميه، مناشدة قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور
وتوجيهات رجال الأمن أثناء فترة الصيانة.
اجتماع
طارئ بين أمانة الشرقية وإدارة المرورقي
الوقت نفسه، عقدت أمانة الشرقية وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وإدارة المرور
بالمنطقة، اجتماعًا لمناقشة الدراسة المقدمة من قبل الهيئة للمستجدات المستحدثة،
التي تسعى لها الأمانة والهيئة لتطوير عدد من الطرق بمحافظة الخبر، وجاء أبرزها:
1 - طريق الأمير تركي.
2 - طريق الملك فيصل.
3 - طريق الملك سلمان.