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منذ 37 عامًا.. مدينة بالمملكة تسجل أعلى تكرار لانخفاض الحرارة في يناير

درجة الحرارة - تحت الصفر - الارصاد - الطقس
طريف
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، وبناءً على تقارير أشهر يناير في الفترة من عام 1985 م إلى 2022 م، سجلت أعلى تكرار لانخفاض درجات الحرارة.اضافة اعلان

طريف تسجل أعلى تكرار لانخفاض درجات الحرارة

 وأوضح أن طريف سجلت أعلى تكرار لانخفاض درجات الحرارة "أقل من 5 درجات" على مستوى المملكة، بمعدل 1048 يومًا، وسجلت أيضًا في الفترة نفسها أعلى تكرار لهطول الأمطار بمعدل 103 أيام.


طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة

في الوقت نفسه، سجّلت المحافظة 5 درجات مئوية كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة, وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.


تحذير من هطل ثلجي على مناطق شمال المملكة

فيما توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، الحالة المناخية لشهر يناير محذرًا من حالة مطرية مع هطل ثلجي على مناطق شمال المملكة، محذرًا من هطل ثلجي على مناطق شمال المملكة هذا العام، وحالة ممطرة تستمر خلال الخمسة الأيام القادمة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.


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