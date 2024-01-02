منذ 37 عامًا.. مدينة بالمملكة تسجل أعلى تكرار لانخفاض الحرارة في يناير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، وبناءً على تقارير أشهر يناير في الفترة من عام 1985 م إلى 2022 م، سجلت أعلى تكرار لانخفاض درجات الحرارة. اضافة اعلان





طريف تسجل أعلى تكرار لانخفاض درجات الحرارة



طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة



تحذير من هطل ثلجي على مناطق شمال المملكة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح أن طريف سجلت أعلى تكرار لانخفاض درجات الحرارة "أقل من 5 درجات" على مستوى المملكة، بمعدل 1048 يومًا، وسجلت أيضًا في الفترة نفسها أعلى تكرار لهطول الأمطار بمعدل 103 أيام.في الوقت نفسه، سجّلت المحافظة 5 درجات مئوية كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة, وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.فيما توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، الحالة المناخية لشهر يناير محذرًا من حالة مطرية مع هطل ثلجي على مناطق شمال المملكة، محذرًا من هطل ثلجي على مناطق شمال المملكة هذا العام، وحالة ممطرة تستمر خلال الخمسة الأيام القادمة.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.