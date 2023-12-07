الخميس، 23 جمادى الأولى 1445 ، 07 ديسمبر 2023

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أخبار السعودية.. ضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية وقرض للزواج بقيمة 60 ألف ريال

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

ضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية للمواطنين في هذه المناطق
أعلن  وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن الوزارة ستضخ أكثر من 105 آلاف وحدة سكنية مع مطورين محليين خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاع أسعار مثل الرياض وجدة من خلال ضواحٍ متعددة.

وزير الاقتصاد: نمو الاقتصاد غير النفطي 20% منذ 2016 (فيديو)
قال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، إن اقتصاد المملكة غير النفطي حقق نموًا بنسبة 20% منذ عام 2016، وهذا ضعف ما شاهدناه في أمريكا وأوروبا.

وزير الصناعة والثروة المعدنية: دعمنا الصادرات بـ 10 مليارات ريال في 2023..
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن قطاعاتنا تأخذ المزيد من الوقت لرؤية نتائجها.

أمن المنشآت يُعلن نتائج القبول النهائي على رتبة "جندي" رجال
أعلنت المديرية العامة لقوات أمن المنشآت، اليوم الخميس، عن نتائج (القبول النهائي) على رتبة (جندي) (رجال).

لـ 9 مساءً.."الأرصاد" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار وسيول وأتربة
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تحذيرًا، من استمرار الحالة المطرية، ورفع المركز درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول تستمر حتى التاسعة مساءً.

كيف تحصل على 60 ألف ريال تمويل زواج من بنك التنمية؟
تمويل الزواج، هو أحد منتجات التمويل الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية، يستهدف الشباب لإعانتهم وتشجيعهم على الزواج، مما يساعد في تغطية متطلباتهم واحتياجاتهم عبر إجراءات ميسرة وسريعة.

تنبيه بشأن تنفيذ التحويلة المرورية بتقاطع طريق "الظهران – الجبيل"
أصدرت الهيئة العامة للطرق، تنبهًا عاجلًا حول بتنفيذ التحويلة المرورية للمرحلة الثانية لأعمال إصلاح جسور تقاطع طريق الظهران الجبيل مع طريق الملك سعود باتجاه الظهران بالمنطقة الشرقية.

"المخدرات.. الشرع يُحرّم والنظام يُجرّم".. توجيهات مهمة لوزارة الحرس الوطني
أعلنت الإدارة العامة للأمن الوقائي من المؤثرات العقلية وبالشراكة مع جهاز الإرشاد والتوجيه تنظيم محاضرة لقوات الوزارة بعنوان "المخدرات.. الشرع يُحرّم والنظام يُجرّم".

حقيقة تأثير الضمان الاجتماعي على دعم حساب المواطن
نفى حساب المواطن، أن يكون لمعاش الضمان الاجتماعي تأثير على استحقاق الدعم.

شروط تمويل الأسرة من بنك التنمية.. الحد الأقصى للدخل والعمر
تمويل الأسرة، هو خدمة يقدمها بنك التنمية الاجتماعية تمكن الأسر ذات الدخل المحدود من الحصول على قرض الأسرة لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة. 


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