تعرّض الموظف لحادث أثناء ذهابه إلى العمل.. هذا هو الموقف القانوني

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كشف المستشار في الموارد البشرية ماجد القعيط، عن طبيعة حالات الإصابة بالعمل، التي تلزم المنشأة بعلاج الموظف وتحمل جميع النفقات اللازمة. اضافة اعلان





إصابات العمل



أنواع إصابات العمل

احتساب التعويضات عن إصابات العمل



وقال القعيط، في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن إصابات العمل، هي:- الإصابات التي تحدث أثناء العمل أو بسبب العمل.- الإصابات التي تقع أثناء الطريق إلى مكان العمل أو العودة منه.- الإصابات التي تقع خلال فترة الراحة.- الإصابات التي تقع أثناء التوجه إلى العمل.وأضاف، أن الإصابات نوعان، منها الإصابات العادية، والأخرى التي تسبب العجز المؤقت، أو تسبب عجز دائمًا، مبينًا أنه في جميع الأحوال النظام كفل للعامل الحماية الكاملة.وحول آلية احتساب التعويضات عن إصابات العمل، وما إذا كان يتم التعويض عن الأضرار التي قد تلحق بسيارة الموظف، أوضح القعيط أن نظام العمل يكفل التعويض عن إصابات العامل نفسه، وليس الأضرار المادية، مثل سيارة الموظف، أو غيرها التي تتوقف على التنظيمات داخل الشركة أو المنشأة نفسها.