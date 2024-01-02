تعرّض الموظف لحادث أثناء ذهابه إلى العمل.. هذا هو الموقف القانوني

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كشف المستشار في الموارد البشرية ماجد القعيط، عن طبيعة حالات الإصابة بالعمل، التي تلزم المنشأة بعلاج الموظف وتحمل جميع النفقات اللازمة.
إصابات العملوقال القعيط، في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن إصابات العمل، هي:
- الإصابات التي تحدث أثناء العمل أو بسبب العمل.
- الإصابات التي تقع أثناء الطريق إلى مكان العمل أو العودة منه.
- الإصابات التي تقع خلال فترة الراحة.
- الإصابات التي تقع أثناء التوجه إلى العمل.
أنواع إصابات العمل
وأضاف، أن الإصابات نوعان، منها الإصابات العادية، والأخرى التي تسبب العجز المؤقت، أو تسبب عجز دائمًا، مبينًا أنه في جميع الأحوال النظام كفل للعامل الحماية الكاملة.