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تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة فلسطين تتجاوز 300 مليون ريال

غزة1
الحملة الشعبية لإغاثة "غزة"
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تجاوزت الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع دخولها اليوم الرابع، حاجز الـ 300 مليون ريال، تبرع بها أكثر من نصف مليون شخص. اضافة اعلان


تبرع خادم الحرمين الشريفين وولي عهده

جاء على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الذي افتتح الحملة بـ30 مليون ريال، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بـ20 مليون ريال.
وكانت الحملة قد دشّنها المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ الخميس الماضي.


جمع التبرعات عبر منصة "ساهم"

وأكّد الربيعة؛ آنذاك، أن التبرعات سيجري جمعها عبر منصة "ساهم"، التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، أو الحساب البنكي الموحد الذي تم تخصيصه للحملة.


إغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

وتأتي الحملة إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
بإطلاق الحملة الشعبيَّة عبر منصة «ساهم»؛ لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزَّة.

 

منصة ساهم

وتعد ساهم منصة لجمع التبرعات الإلكترونية عبر قنوات الدفع الآمنة، وتوفر عدة قنوات دفع آمنة وهي (فيزا وماستركارد وبطاقات مدى).
وتتم جميع عمليات التبرع عبر اتصال آمن ومشفر HTTPS، ولا يتم حفظ أي معلومات متعلقة بالبطاقات الائتمانية في الموقع.
ولا يحتاج المتبرع إلى التسجيل في منصة ساهم للتبرع، إذ بإمكانه التبرع مباشرة ومن دون تسجيل عبر إتمام التبرع كمستخدم (ضيف).
وإن أردت متابعة جميع البرامج والمشاريع التي قمت بالتبرع لها فيجب عليك في هذه الحالة التسجيل حينها.

كيف يمكنك التسجيل في منصة ساهم؟

الدخول إلى منصة ساهم (اضغط هنا)
يمكنك النقر على "تسجيل" في القائمة العلوية من أي صفحة للتسجيل.
الدخول إلى صفحة التبرع لإغاثة الشعب الفلسطيني للتبرع (اضغط هنا)
كيف يمكنك التواصل مع منصة ساهم؟
يمكنك التواصل معنا عبر أحد هذه الخيارات:
-         البريد الإلكتروني:  [email protected]
-         الرقم الموحد:       920008554

 خيارات أخرى للتبرع

يمكن تحويل مبلغ التبرع من أي بنك إلى حسابات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في البنوك التالية (اضغط هنا)

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