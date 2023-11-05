تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة فلسطين تتجاوز 300 مليون ريال

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تجاوزت الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع دخولها اليوم الرابع، حاجز الـ 300 مليون ريال، تبرع بها أكثر من نصف مليون شخص. اضافة اعلان





تبرع خادم الحرمين الشريفين وولي عهده





جمع التبرعات عبر منصة "ساهم"





إغاثة الشعب الفلسطيني في غزة



جاء على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الذي افتتح الحملة بـ30 مليون ريال، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بـ20 مليون ريال.وكانت الحملة قد دشّنها المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ الخميس الماضي.وأكّد الربيعة؛ آنذاك، أن التبرعات سيجري جمعها عبر منصة "ساهم"، التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، أو الحساب البنكي الموحد الذي تم تخصيصه للحملة.وتأتي الحملة إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.بإطلاق الحملة الشعبيَّة عبر منصة «ساهم»؛ لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزَّة.

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