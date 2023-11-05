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قانونيون: هذا ما ينبغي معرفته عن ضوابط إيقاف الخدمات ومنصة التنفيذ

ضوابط الايقاف
ضوابط إيقاف الخدمات إلكترونيا
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أجمع قانونيون، على أن ضوابط إيقاف الخدمات ستدار عبر منصة يجري بناؤها، ما استلزم تأجيل العمل بالضوابط لمدة عام لتتمكن الجهات المعنية من الانتهاء من التطوير والبناء.اضافة اعلان


ضرورة تبليغ اللجنة الإشرافية

قال المحامي سعد مسفر المالكي: إنه لا يجوز اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، وفقًا لـ "عكاظ".
وأضاف، ولا توقف الخدمات في أي مرحلة من المراحل إلا بعد أن تُبلِّغ اللجنة الإشراقية على المنصة قبل مدة كافية تحددها، وذلك بوسيلة أو أكثر من الوسائل.


الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية

وتستهدف ضوابط إيقاف الخدمات جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، عدا المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.
وقال المستشار والباحث القانوني محمد آل شيبان: إن ضوابط إيقاف الخدمات التي تقرر تأجيل العمل بها عامًا تُعرف على أنها إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية عن تقديم خدماتها إلى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، ويتم لهذا الغرض إنشاء منصة إلكترونية موحّدة للإيقاف.


الإيقاف من خلال الرابط الإلكتروني

ويضيف المحامي والمستشار القانوني، أشرف السراج، أن الإيقاف يكون تلقائيًا من خلال الربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية والجهة الحكومية طالبة الإيقاف خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من الموافقة.
ويقول: مع تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف خدماتهم، وذلك في كل مرحلة من المراحل الواردة في الضوابط.


موافقة الجهة على الطلب إلكترونيًا

وتابع: وفي حال موافقة الجهة على الطلب إلكترونيًا يتم التمديد وإبلاغ المعني بذلك من خلال واحدة أو أكثر من الوسائل، وتضع اللجنة قواعد عملها.
وأوضح المحامي أحمد الراشد الغامدي، أنه فيما يتعلق بضوابط إيقاف الخدمات للأفراد يكون الإيقاف للأفراد من 3 مراحل، الأولى (منخفضة الأثر)، وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة.


إيقاف الخدمات عالية الأثر

والثانية (متوسطة الأثر)، وتشمل الخدمات التي تحدّ من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة، والثالثة إيقاف الخدمات (عالية الأثر).
وتشمل جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألا يشمل ذلك هوية الفرد. وشددت الضوابط على ألا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية) مدة 30 يومًا لكل مرحلة.

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