الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سبب عدم إقامة صلاة الخسوف بالحرمين وسيول على 8 مناطق

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

بالتفاصيل.. تعليق الدراسة حضوريًا اليوم في هذه المناطق
علّقت الإدارات التعليمية في العديد من مناطق ومحافظات المملكة، الدراسة حضوريًا اليوم الأحد، وجعلها عن بعد، عبر منصة "مدرستي"، على خلفية تحذير المركز الوطني للأرصاد.

للطلاب وأولياء الأمور.. كيفية التواصل مع المعلمين عبر منصة مدرستي
عادة ما تتجه الأنظار إلى منصة مدرستي عند تعذر الدراسة الحضورية لأي سبب من الأسباب، كما يحدث من وقت لآخر لأسباب تتعلق بظروف الطقس وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب.

صور الرادارات تحذر من سيول خلال ساعات على 8 مناطق
نشر المركز الوطني للأرصاد صورًا التقطتها الرادارات توضّح تركم السحب الرعدية التي تؤدي إلى أمطار رعدية وجريان سيول على عدة مناطق.

"الشؤون الدينية" توضّح سبب عدم إقامة صلاة الخسوف بالحرمين الشريفين
أوضحت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي, أن عدم إقامة صلاة الخسوف في الحرمين الشريفين، يعود إلى تعذر رؤية الخسوف بسبب الغيوم.

500 ألف ريال متوسط رواتب الأطباء في المملكة سنويًا
كشف إحصاء حديث، لـ World of Statistic في 2023، منشور على حسابه على منصة  "إكس"، عن  المتوسط السنوي لرواتب الأطباء في مختلف دول العالم.

10 طرق لغرس حب التعلم لدى أطفالك منذ الصغر
تتعدد طرق التعلم لدى الأطفال منذ الصغر، خاصة مع تطور العلم والتكنولوجيا وابتكار أدوات جديدة تتناسب مع العصر التقني الذي نعيش فيه.

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن الحرب على غزة

أعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحدوث قصف بالقرب من مستشفيي الإندونيسي والشفاء في قطاع غزة.

من بينها النفط.. كيف تؤثر الحرب في غزة على الاقتصاد العالمي؟
يترقب المستثمرون في مطلع هذا الأسبوع أي علامات على احتمال تصاعد الحرب في قطاع غزة بفلسطين.

كيف تقوم بجولة في البيت الأبيض دون مغادرة منزلك؟
أطلق البيت الأبيض بالتعاون مع خرائط Google وGoogle Arts & Culture جولة افتراضية في المقر الرسمي لرئيس الولايات المتحدة، ما يسمح للمستخدمين "بزيارة" المبنى الشهير من منازلهم.

"الخثلان" يوضح حكم الجمع بين الصلوات بسبب المطر (فيديو)
كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم جمع الصلوات بسبب هطول الأمطار.

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