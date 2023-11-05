لهذا السبب.. جامعة الطائف تُعلّق الدراسة في الفترة المسائية بجميع الفروع

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بسبب الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها منطقة مكة، أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة في فترة الدراسة المسائية بكافة الفروع الأخرى. اضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس" أنه حرصًا على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الأحد 5 من نوفمبر 2023 بدءً من 12:00 مساءً، عن بُعد عبر منصَّة "البلاك بورد" في جامعة الطائف بالحوية وكافة الفروع.





"تعليم مكة" تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي



إنذار أحمر وتحذير من أمطار على هذه المحافظات



أمطار وسيول على 12 منطقة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



كما أعلنت إدارة تعليم مكة أنها قررت اليوم، تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عبر منصة مدرستي.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول.وأكدت أنه حرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الأحد 21 -4-1445هـ في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم ومحافظة الكامل.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أطلق الإنذار الأحمر محذرًا من أمطار غزيرة على منطقة عسير تشمل محافظات "أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجارة وبارق ورجال ألمع ومحايل".وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.