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تحديد موعد صرف معاشات التأمينات

رواتب - راتب - ريال - وظائف
راتب التأمينات يصرف مطلع كل شهر ميلادي
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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف المعاشات شهريًا لعملاء نظام التأمينات.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس"": "يتم صرف المعاشات الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية في الأول من كل شهر ميلادي".اضافة اعلان


تعديل موعد الصرف

وتصرف التأمينات المستحقات لمستفيدي نظام التأمينات في مطلع كل شهر ميلادي، وفي حال موافقته يوم الجمعة يتم في تلك الحالة صرف المستحقات يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم الصرف يوم الأحد.
في حين يتم صرف المعاش لعملاء أنظمة التقاعد في يوم 25 من كل شهر ميلادي.

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