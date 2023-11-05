عاجل.. تعليق الدراسة بـ"تعليم مكة" وتحويلها عبر منصة مدرستي بسبب الأمطار

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أعلنت إدارة تعليم مكة أنها قررت، اليوم الأحد، تعليق الدراسة الحضورية
وتحويلها عبر منصة مدرستي.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول.
بيان عاجل من إدارة تعليم مكة بشأن الدراسة والأمطار
وأكدت أنه حرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر
تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الأحد 21 -4-1445هـ في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ومحافظة
الجموم ومحافظة الكامل.
دوام هذه المحافظات ينتهي 11:30 صباحًا
في الوقت نفسه، كشفت وكالة تعليق الدراسة، أنه بناء على ما
ورد من المركز الوطني للأرصاد، فإن دوام المحافظات التي بها "تحذير أحمر"،
ينتهي الساعة 11:30 صباحًا في تعليم عسير.
إنذار أحمر وتحذير من أمطار على هذه المحافظات
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أطلق الإنذار الأحمر
محذرًا من أمطار غزيرة على منطقة عسير تشمل محافظات "أبها وأحد رفيدة والحرجة
والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجارة وبارق ورجال ألمع ومحايل".