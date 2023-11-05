عاجل.. تعليق الدراسة بـ"تعليم مكة" وتحويلها عبر منصة مدرستي بسبب الأمطار

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أعلنت إدارة تعليم مكة أنها قررت، اليوم الأحد، تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عبر منصة مدرستي.

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول. اضافة اعلان





بيان عاجل من إدارة تعليم مكة بشأن الدراسة والأمطار



دوام هذه المحافظات ينتهي 11:30 صباحًا



إنذار أحمر وتحذير من أمطار على هذه المحافظات



وأكدت أنه حرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الأحد 21 -4-1445هـ في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم ومحافظة الكامل.في الوقت نفسه، كشفت وكالة تعليق الدراسة، أنه بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، فإن دوام المحافظات التي بها "تحذير أحمر"، ينتهي الساعة 11:30 صباحًا في تعليم عسير.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أطلق الإنذار الأحمر محذرًا من أمطار غزيرة على منطقة عسير تشمل محافظات "أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجارة وبارق ورجال ألمع ومحايل".





أمطار وسيول على 12 منطقة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.