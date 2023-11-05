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"البيئة": 200 ألف ريال غرامة حفر الآبار في المناطق المحظورة

الآبار
حفر الآبار
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فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة غرامة 200 ألف ريال، على حفر أو تعميق أو تنظيف بئر في منطقة محظور الحفر فيها أو داخل حدود حقول الآبار دون رخصة.اضافة اعلان
يأتي ذلك في إطار مشروع تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط مهنة حفر الآبار وتصنيف مخالفاتها.


الحد من ظاهرة الحفر غير القانوني

ويهدف المشروع إلى تنظيم عمليات حفر الآبار، والحد من ظاهرة الحفر غير القانوني للآبار، ومكافحة التستر في أنشطة الحفر.
واشترط أن يكون طالب الرخصة شخصية اعتبارية سعودية أو مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة نشاط حفر الآبار الأنبوبية واليدوية.


توفير مقر ومنطقة تابعه له

وعلى المرخص له توفير مقر لمنشأته وتحديد منطقة تابعة للمقر أو منفصلة عنه لغرض توقف الحفارات وتخزين معدات الحفر.
واشترط المشروع ضرورة أن يلتزم المرخص له بتركيب جهاز تتبع على معدات الحفر التابعة له يكون قادراً على نقل البيانات إلى موقع الوزارة، والالتزام بصيانة الجهاز.
وتوفير مصدر الطاقة للجهاز على حسابه الخاص مع الالتزام بصيانة البطارية بصفة مستمرة، والالتزام بتركيب لوحة معدنية على منصة معدات الحفر موضح فيها اسم المالك ورقم الرُّخصة ورقم الهيكل.


عدم بيع وإعارة لوازم الحفر

وعلى المرخص له عدم تأجير أو بيع أو إعارة المعدَّات ولوازم الحفر إلا بعد موافقة الوزارة، ويجب أن يكون لكل معدّة من معدّات الحفر بطاقة تسجيل مستقلة.
ومدة رخصة مزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، وللوزارة الحق في إيقاف الرخصة، أو كافة عمليات الحفر في حال نشوء ضرر بمصادر المياه.


تسوية المخالفات والمستحقات

وفي حال وجود مخالفات صادرة على الجهة المرخص لها بمزاولة النشاط لا يتم إلغاء أو تجديد الرخصة إلا بعد تسوية المخالفات والمستحقات المترتبة عليها.
وأكد المشروع، أنه يجب تمكين وتأمين دخول موظفي الوزارة، أو فروعها، أو المكاتب التابعة لها، أو من تفوضه الوزارة لموقع الحفر للقيام بمهمات المراقبة والتفتيش، في أي وقت دون إشعار مسبق بذلك.


وضع سياج تحذيري حول الموقع

ويجب على المرخَّص له وضع لافتات وعلامات إرشادية وتحذيرية توضح وجود بئر تحت الإنشاء، ووضع سياج تحذيري حول الموقع، والالتزام بالمحافظة على سلامة العاملين.
والالتزام بوضع طفايات حريق، ويجب تخزين الوقود والزيوت المستعملة في خزانات محكمة، والتأكد من عدم وجود تسريب للوقود في الموقع، والتخلص منها بطريقة سليمة وآمنة بيئياً.
وعلى المرخَّص له إيقاف العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبعد الثامنة مساءً من كل يوم في حال كان الحفر داخل الأحياء السكنية أو حولها.

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