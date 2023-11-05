هل تنطبق عليك؟.. تعرف على شروط استحقاق الدعم السكني

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كشف برنامج سكني عن شروط استحقاق الدعم السكني على العديد من المنتجات السكنية.

ويهدف برنامج سكني لمساعدة المواطن السعودي في الحصول على سكن لائق وفق معايير إنشائية متميزة، إضافة إلى دعم جميع الفئات المحتاجة وعلى رأسها كبار السن والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. اضافة اعلان







للإطلاع على كافة شروط الاستحقاق للدعم السكني، يمكنك زيارة صفحة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني بشكل مباشر عبر الرابط التالي :

⁦https://t.co/RnQRdopFws… وعليكم السلامللإطلاع على كافة شروط الاستحقاق للدعم السكني، يمكنك زيارة صفحة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني بشكل مباشر عبر الرابط التالي : November 5, 2023

شروط استحقاق الدعم السكني



شروط الدعم السكني للمطلقات



شروط الدعم السكني للأرامل



فيما يلي شروط استحقاق الدعم السكني:أن يكون المتقدم حاملاً الجنسية السعودية.-أن تكون الأسرة الراغبة في التقديم مقيمة في الأراضي السعودية.- أن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.-أن يكون المتقدم زوجًا أو أبًا أو من يعول الأسرة، أو امرأة "زوجة، أم" فقط.-ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.-ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني مسكنًا حكوميًا.فيما يلي شروط تقديم الدعم السكني للمطلقات:-مرور عامين اثنين على طلاقها على الأقل.-الإقامة في المملكة لمدة عام سابق لتاريخ تقديم طلبها للإسكان.-ليس لديها منزل مسجل باسمها في تاريخ التقديم وقبله بعام على الأقل.-وجود مصدر دخل خاص بالمرأة.-عدم وجود أصول تملكها المطلقة، تساعدها على امتلاك منزل خاص بها.-لم يسبق لها الاستفادة من الدعم العقاري من قبل.-أن تكون سعودية الجنسية.ولا يشترط إعالة الأبناء للحصول على الدعم.فيما يلي شروط التقديم للأرامل:-سعودية الجنسية ومقيمة في المملكة منذ عام على الأقل.-ليس لديها منزل مسجل باسمها في تاريخ التقديم أو قبله بعام.-يجب توافر مصدر دخل خاص بالمرأة.-عدم وجود أصول تملكها المرأة تمكنها من تملك منزل.-لم يسبق لها الاستفادة من الدعم العقاري.ليس من شروط سكني للأرامل إعالة الأطفال أو وجودهم.