توضيح عاجل لمريض القلب بشأن الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطوات التسجيل للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.
جاء ذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كان مريض القلب يستحق الضمان الاجتماعي؟ وكيفية طريقة التسجيل في الضمان المطور في هذه الحالة؟
وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
ولمزيد من التفاصيل حول الضمان الاجتماعي المطور فضلاً الاطلاع على الرابط التالي: (اضغط هنا)".
وأتاحت الوزارة عبر التسجيل في النظام المطور: (اضغط هنا).
أهلاً بك ,— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) November 5, 2023
التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق ، لمزيد من التفاصيل حول الضمان الإجتماعي المطور فضلاً الإطلاع على الرابط التالي: https://t.co/jVjRbKWOzD
للتسجيل في النظام المطور:https://t.co/QNwBc7qkCN
نسعد بخدمتك .
معاش الضمان الاجتماعيمعاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.
وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.