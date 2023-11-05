توضيح عاجل لمريض القلب بشأن الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

أ أ

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطوات التسجيل للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كان مريض القلب يستحق الضمان الاجتماعي؟ وكيفية طريقة التسجيل في الضمان المطور في هذه الحالة؟ اضافة اعلان

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

ولمزيد من التفاصيل حول الضمان الاجتماعي المطور فضلاً الاطلاع على الرابط التالي: (اضغط هنا)".

وأتاحت الوزارة عبر التسجيل في النظام المطور: (اضغط هنا).





التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق ، لمزيد من التفاصيل حول الضمان الإجتماعي المطور فضلاً الإطلاع على الرابط التالي:



للتسجيل في النظام المطور:



نسعد بخدمتك . أهلاً بك ,التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق ، لمزيد من التفاصيل حول الضمان الإجتماعي المطور فضلاً الإطلاع على الرابط التالي: https://t.co/jVjRbKWOzD للتسجيل في النظام المطور: https://t.co/QNwBc7qkCN نسعد بخدمتك . November 5, 2023

معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.