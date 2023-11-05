الأحد، 21 ربيع الثاني 1445 ، 05 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح عاجل لمريض القلب بشأن الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي المطور
التسجيل في معاش الضمان متاح لكل من ينطبق عليه الشروط
أ أ

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطوات التسجيل للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.
جاء ذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كان مريض القلب يستحق الضمان الاجتماعي؟ وكيفية طريقة التسجيل في الضمان المطور في هذه الحالة؟اضافة اعلان
وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

ولمزيد من التفاصيل حول الضمان الاجتماعي المطور فضلاً الاطلاع على الرابط التالي: (اضغط هنا)".
وأتاحت الوزارة عبر التسجيل في النظام المطور: (اضغط هنا).


معاش الضمان الاجتماعي

معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.
وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

اقرأ أيضا

رواتب - راتب - ريال - وظائف
10:30 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

تحديد موعد صرف معاشات التأمينات

حساب المواطن
9:01 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن.. تعرف على قيمة استحقاقك

برنامج الربط الجوي
10:53 م السبت، 04 نوفمبر 2023

برنامج الربط الجوي يعلن عن وظائف إدارية شاغرة في الرياض

مساند
7:10 م السبت، 04 نوفمبر 2023

مساند: 4 خطوات للتقديم على تأشيرة الاستقدام

اقرأ أيضا

عاجل.. براتب 15 ألف ريال.. وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى

هل ما يتم تداوله من أسئلة في وسائل التواصل الاجتماعي يتم تكراره في الاختبارات؟

تبدأ غدًا .. "الدفاع" تستقبل طلبات الراغبين في الالتحاق بصفوف القوات المسلحة وأفرعها

6 شروط لضم مدد الاشتراك في نظام تبادل المنافع بالتأمينات

عاجل.. وظائف شاغرة بعقارات الدولة في الرياض

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

الضمان الاجتماعي 3:28 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

تنبيه مهم بخصوص صرف معاش الضمان للمطلقة التي ليس لديها أبناء

الضمان الاجتماعي المطور 10:02 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

مطلقة وليس لديها أبناء هل تستحق معاش الضمان الاجتماعي؟ رد من "الموارد"

الراتب - ريال 0 عملة 9:11 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عاجل.. كيف تحسب قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد الزيادة الأخيرة؟

الضمان الاجتماعي المطور 3:30 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

تعرف على أقل عمر للتسجيل "مستقل" في الضمان الاجتماعي

اقرأ أيضا

حساب المواطن - ريال
2:10 ص السبت، 04 نوفمبر 2023

خدمة اليوم.. 4 خطوات للتسجيل في برنامج حساب المواطن

ارامكو روان
1:40 ص السبت، 04 نوفمبر 2023

فرصة لهؤلاء.. "أرامكو" تزف بشرى سارة لحديثي التخرج

F-B-fDiXUAIec9E
10:44 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

رواتب وتأمينات.. فتح باب التوظيف للخريجين في 7 مدن بالمملكة

حساب المواطن
9:56 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

شروط تسجيل الشخص الأعزب في حساب المواطن

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

رواتب - راتب - ريال - وظائف
10:30 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

تحديد موعد صرف معاشات التأمينات

الضمان الاجتماعي المطور
10:07 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

توضيح عاجل لمريض القلب بشأن الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

أهم 10
9:46 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أمطار وسيول على هذه المناطق وتبكير موعد إيداع حساب المواطن

غزة1
9:27 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة فلسطين تتجاوز 300 مليون ريال

حساب المواطن
9:01 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن.. تعرف على قيمة استحقاقك

ضوابط الايقاف
8:44 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

قانونيون: هذا ما ينبغي معرفته عن ضوابط إيقاف الخدمات ومنصة التنفيذ