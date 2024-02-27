الثلاثاء، 17 شعبان 1445 ، 27 فبراير 2024

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أخبار السعودية.. فرص للخريجين في "أرامكو" وأمطار ورياح على هذه المناطق لـ11 مساءً

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

طالب ومستقل.. هل يشمله الضمان الاجتماعي؟
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن شرط استحقاق الطالب المسجل كفرد مستقل لمعاش الضمان الاجتماعي.

راتب مجزي وسكن.. تدريب مبتدئ بالتوظيف في أرامكو لحملة الثانوية فأعلى
تعلن أكاديمية الحفر العربية (صدى) التابعة لشركة أرامكو في محافظة بقيق والمتخصصة في مجال حفر وصيانة آبار النفط والغاز عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف في مدينة الباحة لحملة الثانوية فأعلى على النحو التالي:

ينتهي قريبًا.. لا يفوتك الابتعاث الخارجي في الأمن السيبراني بأرقى الجامعات العالمية
كشفت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن استمرار التقديم في برنامج الابتعاث الخارجي في الأمن السيبراني للدراسات العليا، الهادف إلى تمكين الكفاءات الوطنية من تنمية مهاراتهم العلمية في تخصصات الأمن السيبراني الرئيسية ذات الأولوية، وسد الاحتياج الوطني في هذا المجال، ودعم سوق العمل بالكوادر السيبرانية المؤهلة لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

أرامكو توقع 40 اتفاقية شراء بقيمة 6 مليارات دولار
أعلنت أرامكو، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اليوم الثلاثاء، عن توسيع برنامجها الإستراتيجي للتوطين.

تحذير لـ "المرور" من خطورة استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة المركبة
أصدرت الإدارة العامة للمرور اليوم، تحذيرًا من استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة المركبة.

تحذير من أمطار ورياح متربة على الرياض ومكة وهذه المناطق لـ11 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من أمطار خفيفة مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.

6 مخالفات للائحة الإشارات الضوئية البحرية.. تعرف على عقوبتها
طرحت الهيئة العامة للموانئ، اللائحة التنظيمية للإشارات الضوئية البحرية (المساعدات الملاحية) عبر منصة "استطلاع"، بما يشمل وضعها أو إزالتها أو تغيير أماكنها وأنواعها، لضمان سلامة الملاحة والبيئة البحرية.

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