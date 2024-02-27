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ينتهي قريبًا.. لا يفوتك الابتعاث الخارجي في الأمن السيبراني بأرقى الجامعات العالمية

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برنامج الابتعاث
أ أ
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كشفت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن استمرار التقديم في برنامج الابتعاث الخارجي في الأمن السيبراني للدراسات العليا، الهادف إلى تمكين الكفاءات الوطنية من تنمية مهاراتهم العلمية في تخصصات الأمن السيبراني الرئيسية ذات الأولوية، وسد الاحتياج الوطني في هذا المجال، ودعم سوق العمل بالكوادر السيبرانية المؤهلة لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الفئات المستهدفة:

 - الحاصلون على درجة البكالوريوس والماجستير في مجال الأمن السيبراني والتخصصات ذات العلاقة.

شروط التقديم على البرنامج

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
- أن يكون التقدير لآخر مؤهل تعليمي لا يقل عن جيد جداً.
- الحصول على درجة (80) كحد أدنى في اختبار اللغة الإنجليزية (TOEFL iBT) أو ما يعادلها.
- الحصول على المؤهل السابق (الذي يسبق الدرجة المبتعث عليها) من جهة معتمدة في المملكة، أو أن يكون لديه معادلة من وزارة التعليم بالمملكة للمؤهل السابق (الذي يسبق الدرجة المبتعث عليها)، في حال الحصول عليه من جهة تعليمية خارج المملكة.
- أن يتم تعبئة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق مع إرفاق جميع الوثائق المطلوبة ذات العلاقة.
- الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار (GRE) أو ما يعادله في الاختبارات القياسية الأخرى والتي تؤهل المرشح للقبول في إحدى الجامعات المحددة.
- أولوية الالتحاق بالبرنامج - خلال فترة التقديم- لمن لديه قبول نهائي من قائمة الجامعات المحددة في التخصصات المستهدفة أو تفرعاته.

الشروط الخاصة بالابتعاث:

1 - اجتياز المقابلة الشخصية.
2 - اجتياز الفحوصات الطبية المطلوبة.
3 - اجتياز المفاضلة على المقاعد المتاحة.
4 - أن يكون القبول في أحد التخصّصات المستهدفة أو تفرعاتها.
5 - أن يحصل المتقدّمُ على قبولٍ نهائيٍّ من أحد الجامعات المحددة في البرنامج.
6 - أن تكون الدراسة بنظام الانتظام الكلي وأن يتفرغ المتقدم بشكل كامل للدراسة في مقر الابتعاث طيلة مدة الابتعاث.

الدرجات العلمية المتاحة:

- الدكتوراه.
- الماجستير.

المزايا الداعمة:

- توفير فرص تدريبية محلياً وخارجياً.
- توفير منح بحثية للمبتعثين في البرنامج.
- الابتعاث إلى أرقى الجامعات العالمية في المجال.
- توفير الموارد اللازمة لدعم الأبحاث العلمية للمبتعثين.
- تقديم استشارات أكاديمية ومهنية في مجال الأمن السيبراني.
- تمكين المبتعثين من الوصول إلى برنامج مسرعة الأمن السيبراني.

المجالات المستهدفة:

- علم التشفير.
- أمن أنظمة التقنيات التشغيلية.
- الأمن السيبراني في التقنيات الناشئة.
- السياسات العامة ذات الصلة بالأمن السيبراني.
التفاصيل: (اضغط هنا).
موعد التقديم:
- التقديم مُتاح حاليًا وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/08/19هـ الموافق 2024/02/29م.
طريقة التقديم:
- من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).


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