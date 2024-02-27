ينتهي قريبًا.. لا يفوتك الابتعاث الخارجي في الأمن السيبراني بأرقى الجامعات العالمية

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كشفت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن استمرار التقديم في برنامج الابتعاث الخارجي في الأمن السيبراني للدراسات العليا، الهادف إلى تمكين الكفاءات الوطنية من تنمية مهاراتهم العلمية في تخصصات الأمن السيبراني الرئيسية ذات الأولوية، وسد الاحتياج الوطني في هذا المجال، ودعم سوق العمل بالكوادر السيبرانية المؤهلة لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





الفئات المستهدفة:



شروط التقديم على البرنامج



الشروط الخاصة بالابتعاث:



الدرجات العلمية المتاحة:



المزايا الداعمة:



المجالات المستهدفة:

