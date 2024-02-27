راتب مجزي وسكن.. تدريب مبتدئ بالتوظيف في أرامكو لحملة الثانوية فأعلى

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تعلن أكاديمية الحفر العربية (صدى) التابعة لشركة أرامكو في محافظة بقيق والمتخصصة في مجال حفر وصيانة آبار النفط والغاز عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف في مدينة الباحة لحملة الثانوية فأعلى على النحو التالي:





الشروط



الفوائد أثناء الدراسة كمتدرب



نبذة عن صدى



طريقة التقديم

