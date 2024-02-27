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راتب مجزي وسكن.. تدريب مبتدئ بالتوظيف في أرامكو لحملة الثانوية فأعلى

ارامكو السعودية
شركة أرامكو
أ أ
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تعلن أكاديمية الحفر العربية (صدى) التابعة لشركة أرامكو في محافظة بقيق والمتخصصة في مجال حفر وصيانة آبار النفط والغاز عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف في مدينة الباحة لحملة الثانوية فأعلى على النحو التالي:اضافة اعلان

الشروط

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من دول مجلس التعاون الخليجي.
- حاصلاً على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
- أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 70.
- الحد الأدنى لدرجة اختبار قياس القدرات 60 لدخول موقع المركز الوطني للقياس (من هنا) .
- العمر: من 18 إلى 24 سنة.
- لائق طبيًا وجسديًا (عدم وجود أمراض مزمنة او إصابات).
- اللغة الإنجليزية: لا يقل عن 55 درجة فأكثر من اختبار STEP او تحقيق المستوى الثاني على الأقل في اختبار تحديد المستوى في الاكاديمية.

الفوائد أثناء الدراسة كمتدرب

- راتب شهري مجزي.
- التدريب المبتدئ بالتوظيف في احدى الشركات النفطية العالمية.
- سكن في المجمع السكني لشركة أرامكو.
- تأمين طبي.
- الوصول إلى المرافق الترفيهية.
- الزي الرسمي مجانًا.
- توفير الفطور والغداء مجانًا.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

نبذة عن صدى


بدأت أكاديمية الحفر العربية (صدى) كفكرة طرحتها أرامكو السعودية في منتصف عام 2014م لتدريب وتأهيل القوى العاملة السعودية في صناعة مجالات الحفر والاستكشاف لتلبية الطلب المتوقع لأكثر من (30,000) متخصص مدرب في الصناعة بحلول عام 2020م، وفي سبتمبر 2016م افتتحت SADA أبوابها أمام الدفعة الأولى من المتدربين، وتم افتتاح الأكاديمية رسميًا في 29 سبتمبر 2019م.

 طريقة التقديم

يبدأ التقديم الاثنين 1445/8/23هـ (الموافق 2024/3/4م) من خلال الرابط التالي: (من هنا) ويستمر حتى الأربعاء 1445/8/25هـ (الموافق2024/3/6)

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